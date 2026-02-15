Kein Accessoire für die Handtasche: Luis sucht geduldige Menschen mit Herz
Ludwigsburg - Er ist klein, flauschig und er wiegt gerade einmal 2,4 Kilogramm. Doch wer bei Luis an ein Schoßhündchen zum Herumtragen denkt, hat die Rechnung ohne den charakterstarken Vierbeiner gemacht.
Das Tierheim Ludwigsburg sucht für den jungen Chihuahua-Rüden ein liebevolles Zuhause. "Ein kleiner Hund, der auch wirklich als Hund behandelt werden möchte", schreiben die Tierpfleger auf Instagram.
Der kastrierte Rüde ist sensibel und extrem auf seine Bezugsperson fixiert. Doch seine Skepsis gegenüber Fremden sitzt tief. Wer den schüchternen Luis bedrängt, bekommt eventuell seine Zähne zu spüren.
Seine neuen Besitzer sollten deshalb hundeerfahrene Menschen sein, die seine Körpersprache lesen können und ihm Zeit geben, Vertrauen aufzubauen.
Nicht nur Luis' Seele braucht Pflege, auch sein Körper. Luis leidet an einer Patellaluxation (Grad 3).
Die gute Nachricht: Das Tierheim übernimmt die Kosten für die anstehende Operation. Sobald diese überstanden ist, steht einem beschwerdefreien Hundeleben jedoch nichts mehr im Weg.
Luis braucht Menschen mit Geduld
"Für Luis suchen wir kein Mitleid, sondern Verständnis, Erfahrung und ein Zuhause, in dem er so sein darf, wie er ist", heißt es im Beitrag. Er brauche Menschen mit Geduld, klaren Strukturen und einem liebevollen, aber konsequenten Umgang.
Im neuen Zuhause sollten keine kleinen Kinder wohnen, ein souveräner Zweithund jedoch wird empfohlen. Mit fremden Hunden kommt Luis ebenfalls gut zurecht.
"Wer bereit ist, sich auf ihn einzulassen und ihm die Welt zu erklären, wird in ihm einen treuen Begleiter finden, der seinem Menschen eng verbunden ist", schätzt das Tierheim den rund acht Monate alten Rüden ein.
Wer dem kleinen Vierbeiner mit großem Charakter eine Chance geben will, kann sich unter der Mail-Adresse [email protected] beim Tierheim Ludwigsburg melden.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Ludwigsburg/Instagram