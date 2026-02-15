Kein Accessoire für die Handtasche: Luis sucht geduldige Menschen mit Herz

Ludwigsburg - Er ist klein, flauschig und er wiegt gerade einmal 2,4 Kilogramm. Doch wer bei Luis an ein Schoßhündchen zum Herumtragen denkt, hat die Rechnung ohne den charakterstarken Vierbeiner gemacht.

Der kleine Luis wurde am 26. Mai 2025 geboren. © Tierheim Ludwigsburg/Instagram

Das Tierheim Ludwigsburg sucht für den jungen Chihuahua-Rüden ein liebevolles Zuhause. "Ein kleiner Hund, der auch wirklich als Hund behandelt werden möchte", schreiben die Tierpfleger auf Instagram.

Der kastrierte Rüde ist sensibel und extrem auf seine Bezugsperson fixiert. Doch seine Skepsis gegenüber Fremden sitzt tief. Wer den schüchternen Luis bedrängt, bekommt eventuell seine Zähne zu spüren.

Seine neuen Besitzer sollten deshalb hundeerfahrene Menschen sein, die seine Körpersprache lesen können und ihm Zeit geben, Vertrauen aufzubauen.

Nicht nur Luis' Seele braucht Pflege, auch sein Körper. Luis leidet an einer Patellaluxation (Grad 3).

Die gute Nachricht: Das Tierheim übernimmt die Kosten für die anstehende Operation. Sobald diese überstanden ist, steht einem beschwerdefreien Hundeleben jedoch nichts mehr im Weg.