Kein Rückgrat, kein Herz! Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Herkules kennt traurige Antwort

Wie kann man nur so wenig Rückgrat und Herz haben? Herkules wurde von zwei Menschen, denen er vertraut hat, brutal enttäuscht. Der Kleine ist durch den Wind.

Von Jan Höfling

Kassel - Wie kann man nur so wenig Rückgrat und Herz haben? Herkules wurde von zwei Menschen, denen er vertraut hat, brutal enttäuscht. Der Kleine ist durch den Wind, kommt im Tierheim nicht zurecht. Es muss sich etwas ändern!

Herkules sucht ein neues Zuhause. © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel (2) Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel wurde der Mischling als Fundhund zu ihnen gebracht. Zuvor soll er dem "Finder" zufolge in Kassel entdeckt worden sein. Es habe sich im Nachhinein jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem Mann um den Besitzer (!) des völlig verunsicherten Vierbeiners gehandelt habe, der auch einige Lügengeschichten auf Lager hatte. Kurzum: Er wollte seinen treuen Gefährten einfach nur ohne schlecht dazustehen loswerden. Traurig. Hunde Hündin Minnie sehnt sich nach Geborgenheit: Wer schenkt ihr Liebe für die letzten Jahre? Doch damit nicht genug! Herkules, der laut dem Tierheim eine "richtig arme Socke" sei, ist nicht nur gechippt, sondern auch bei TASSO gemeldet. Weitere Nachforschungen zu dem circa vier Jahre alten und rund 14,4 Kilogramm schweren Rüden, der sich seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres im Tierheim befindet, sorgten für noch mehr Fassungslosigkeit bei den Tierfreunden.

Lügen seiner Menschen ziehen sich durch Vergangenheit von Herkules

Der Vierbeiner tut sich im Tierheim schwer ... © Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel Die hinterlegte Halterin gab demnach an, ihn zwei Jahre zuvor weggegeben zu haben und selbst nicht mehr in Kassel zu leben. Was aus ihrem Hund geworden ist, war ihr somit offensichtlich egal. Ursprünglich soll er laut dem früheren Frauchen wohl aus Rumänien stammen. "Von welchem Verein er komme, wusste sie auch nicht mehr", schildert das Tierheim, das mit einer gehörigen Portion bitterer Ironie von einer "plötzlichen Amnesie" ausgeht - einer eigentlichen "Politikerkrankheit". Für Herkules spielen all die Lügen aktuell nicht wirklich eine Rolle, der Kleine hat ganz andere Probleme. Die Fellnase könne allgemein als eher unsicherer Zeitgenosse beschrieben werden. Hunde Zu Hause eiskalt rausgeflogen! Er ist süß, doch bei einer Sache hört die Freundschaft für "ManMan" auf Bei der Ankunft im Tierheim sei er "völlig durch den Wind gewesen", mit dem Alltag in diesem komme er nicht gut klar. Das führe zu Stresssituationen, in denen er zuschnappen könne. Er sei deshalb an einen Maulkorb gewöhnt worden. "Wenn er jemanden kennengelernt hat, zeigt sich Herkules sehr verschmust", heißt es zu seiner anderen Seite.

... und sehnt sich nach seinem Happy End. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel

Wer will Herkules ein Für-immer-Zuhause schenken?