Kind entdeckt verzweifelten Hund: Als der Kleine hinabblickt, versteht er sofort, wieso

Gefangen in einem Abwasserkanal unter dem Bürgersteig: Glücklicherweise hatte der verunglückte Vierbeiner seinen befreundeten Hundekollegen dabei. © Bildmontage: TikTok/Javi Rosemberg//TikTok/Javi Rosemberg

Wie The Dodo berichtete, standen die drei auf dem Bürgersteig und bemerkte auf der anderen Straßenseite einen schwarz-weißen Hund, der versuchte, Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Als sie jedoch näher herangingen, bemerkten sie, dass er nicht auf sich selbst, sondern auf das Tier unter sich aufmerksam machen wollte!

Zu seinen Füßen blickten nämlich die verzweifelten Augen eines Wauwau in Not aus dem Abwasserkanal empor. "Die Treue des Hundes hat uns am meisten beeindruckt", sagt Rosemberg. "Dank seines Bellens wurde der gefangene Hund entdeckt."

Allem Anschein nach alarmierte der Vater daraufhin umgehend die Feuerwehr, doch auch sein Sohn Teo wollte nicht nur tatenlos herumstehen: "Er war dafür zuständig, den Freund des gefangenen Hundes zu streicheln und zu beruhigen", sagte Rosemberg.