Golden Retriever wird zehn Jahre alt: Was Herrchen deshalb erzählt, geht so vielen unter die Haut
Arlington (Virginia/USA) - Seine Bandbreite war schon immer groß: Kevin Bubolz aus Arlington in Virginia erfreut die TikTok-User seit Jahren mit Videos seiner Golden-Retriever-Dame Ellie. Seit einigen Jahren ist auch die jüngere Artgenossin Emma mit von der Partie. Dabei überzeugen die Hündinnen in urkomischen Clips genauso wie in ernsten. Denn neben dem Spaß kümmern sich Emma und Ellie auch um schwer kranke Kinder, die sie im Krankenhaus aufmuntern. In einem neuen Video zeigt Kevin Bubolz erneut eine andere Seite von sich und Ellie.
Dieses Thema dürften viele Hundebesitzer immer wieder verdrängen: das Lebensende ihres Freundes auf vier Pfoten. Bubolz spricht die traurige Angelegenheit in seinem emotionalen Clip aber an. Anlass dafür ist der bevorstehende zehnte Geburtstag von Ellie.
Mit ernsten Worten wendet sich der ehemalige US-Armee-Helikopterpilot an seine Follower: "Ellie wird in diesem Monat zehn Jahre alt, was ehrlich gesagt ätzend ist."
Es sei nicht so, dass etwas mit ihr nicht stimme, so das Herrchen. "Sie ist komplett gesund. Ich habe in letzter Zeit nur viel darüber nachgedacht, dass die Zeit mit Hunden, egal wie viele Jahre man mit ihnen hat, niemals reicht."
Ellie sei in jedem wichtigen Kapitel seines Lebens bei ihm gewesen, erklärt der US-Amerikaner. Schnell wird klar: Die Liste ist wirklich lang.
Virales Video zeigt sentimentalen Kevin Bubolz mit seiner Hündin Ellie
Sie habe ihn in der US-Army begleitet, sie sei für die kranken Kinder da gewesen, zudem habe sie Artgenossin Emma mit offenen Pfoten empfangen, dazu Kevins ersten Sohn Connor.
"Sie hat mich mit Millionen großartiger Menschen online zusammengebracht. Und sie hat mein Leben auf mehr Arten verändert, als ich es überhaupt erklären könnte", so das stolze Herrchen.
Der Gedanke, dass sie eines Tages nicht mehr in seinem Leben sein wird, jagt ihm eine Heidenangst ein. Aber Bubolz will sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern die Dinge aus einer positiven Perspektive betrachten. Für ihn ist es wichtig, für jeden Tag mit seiner Ellie dankbar zu sein. Alles andere könne man ohnehin kaum kontrollieren.
Der Clip hat seit der vergangenen Woche bereits mehr als 300.000 Klicks auf TikTok erreicht. In der Kommentarspalte wird deutlich, dass sich viele User schon ähnliche Gedanken gemacht haben.
Bittere Erkenntnis: So schön die Zeit mit einem Hund auch sein mag, sie endet in vielen Fällen tragischerweise so viel schneller als die mit einem geliebten Menschen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife