14.07.2026 07:01 Golden Retriever wird zehn Jahre alt: Was Herrchen deshalb erzählt, geht so vielen unter die Haut

Kevin Bubolz aus Arlington in Virginia erfreut die TikTok-User seit Jahren mit Videos seiner Golden-Retriever-Dame Ellie. Doch jetzt wird es ernst!

Von Christian Norm

Arlington (Virginia/USA) - Seine Bandbreite war schon immer groß: Kevin Bubolz aus Arlington in Virginia erfreut die TikTok-User seit Jahren mit Videos seiner Golden-Retriever-Dame Ellie. Seit einigen Jahren ist auch die jüngere Artgenossin Emma mit von der Partie. Dabei überzeugen die Hündinnen in urkomischen Clips genauso wie in ernsten. Denn neben dem Spaß kümmern sich Emma und Ellie auch um schwer kranke Kinder, die sie im Krankenhaus aufmuntern. In einem neuen Video zeigt Kevin Bubolz erneut eine andere Seite von sich und Ellie.

Kevin Bubolz zeigt sich in diesem TikTok-Video zusammen mit Ellie von seiner sensiblen Seite. © TikTok/Screenshot/elliegoldenlife Dieses Thema dürften viele Hundebesitzer immer wieder verdrängen: das Lebensende ihres Freundes auf vier Pfoten. Bubolz spricht die traurige Angelegenheit in seinem emotionalen Clip aber an. Anlass dafür ist der bevorstehende zehnte Geburtstag von Ellie. Mit ernsten Worten wendet sich der ehemalige US-Armee-Helikopterpilot an seine Follower: "Ellie wird in diesem Monat zehn Jahre alt, was ehrlich gesagt ätzend ist." Es sei nicht so, dass etwas mit ihr nicht stimme, so das Herrchen. "Sie ist komplett gesund. Ich habe in letzter Zeit nur viel darüber nachgedacht, dass die Zeit mit Hunden, egal wie viele Jahre man mit ihnen hat, niemals reicht." Hunde Hund Elliot will nicht im Tierheim alt werden: Wer schenkt ihm ein Zuhause? Ellie sei in jedem wichtigen Kapitel seines Lebens bei ihm gewesen, erklärt der US-Amerikaner. Schnell wird klar: Die Liste ist wirklich lang.

Virales Video zeigt sentimentalen Kevin Bubolz mit seiner Hündin Ellie