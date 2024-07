Baby ist schwer krank, was der Familienhund dann tut, lässt Millionen Herzen schmelzen

New Jersey (USA) - Wie so vielen Hunden, sind Golden Retriever Beau laute Geräte ein Graus. Ob Staubsauger, Föhn oder Bohrmaschine - der Rüde aus New Jersey nimmt Reißaus, sobald es ihm mit solchen Krachmachern zu stressig wird. Leider ist sein bester Freund Frankie (5 Monate) kürzlich schwer am RS-Virus erkrankt. Weil das Baby fortan mit einem unangenehm lauten Inhalator behandelt werden musste, hatte Beau ein Problem. Doch was er dann tat, lässt seit etliche Herzen im Social Network schmelzen.