Klein, aber oho! Tierheim sucht für hübschen Yorkshire Terrier Menschen mit Hundeverstand

Offenbach am Main - Für den drei Jahre alten Rüden Loki sucht das Tierheim in Offenbach ein neues Zuhause mit hundeerfahrenen Menschen.

Gebe man ihm aber keine Richtung vor und ließe ihn die Dinge so machen, wie er sie für richtig halte, dann mutiere Loki laut der Webseite zum "wütenden Gremlin", der alles anfalle, was sich bewegt.

In diesem Fall zeige sich der Rüde von seiner guten Seite und sei ein freundlicher, gehorsamer, aufmerksamer und auch sehr intelligenter Hund.

Auf der Webseite des Tierheims heißt es, dass Loki prinzipiell ein ganz normaler Hund mit normalen Bedürfnissen sei. Allerdings überforderten ihn viele alltägliche Dinge, weshalb er souveräne Menschen benötige, an denen er sich orientieren kann und die ihm ganz klare Regeln vorgeben.

Da ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass der Rüde nach mehreren Beißvorfällen aus Überforderung von seinen vorherigen Haltern an das Tierheim abgegeben wurde.

Loki benötigt klare Ansagen, dann ist er ein freundlicher, aufmerksamer kleiner Kerl. © Tierschutzverein Offenbach e.V.

Deshalb wird auch noch einmal betont, dass der kleine Kerl eben kein "Kuschelhund für die Couch" sei, sondern ein "waschechter Terrier", der ernst genommen werden will und muss.

Man werde ihn deshalb auch nur an Menschen vermitteln, die mit Hunden umgehen und Loki angemessen erziehen und beschäftigen können.

Darüber hinaus kommt Loki mit anderen Hunden in der Regel einigermaßen gut klar, benötigt aber auch hier klare Ansagen. Die Artgenossen sollten also auch eine gewisse Souveränität ausstrahlen.

Mit Katzen und Kleintieren ist Loki dagegen gänzlich inkompatibel. An einen Haushalt mit Kindern würde ihn das Tierheim aber vermitteln, allerdings sollten diese nicht mehr so ganz jung sein.

Wer Loki kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Offenbacher Tierheim unter der Telefonnummer 069/858179 oder per E-Mail an info@tierschutzvereinoffenbach.de in Verbindung setzen.