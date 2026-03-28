Kleine Hündin fürchtet sich: Wer zeigt Luna die schönen Seiten des Lebens?

München - Mischlingshündin Luna wurde im Münchner Tierheim abgegeben, weil ihre vorherigen Halter überfordert waren. Findet sie nun ein passenderes Zuhause?

Luna ist im Alltag oft ängstlich und sehnt sich nach einer souveränen Führung. © Tierheim München (2)

Luna wurde im März 2024 geboren und wiegt 14 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 38 Zentimetern.

Die sensible Hündin ist sehr zutraulich und verschmust. "Hat sie einmal Vertrauen gefasst, zeigt sie sich als treue Begleiterin, die gerne Zeit mit ihren Menschen verbringt", erklären ihre Pfleger im Tierheim.

Wird sie jedoch zu sehr bedrängt und führt sich unter Druck gesetzt, kann Luna schnappen. Sie sucht daher Menschen, die ihre Signale lesen und verstehen können. Kinder sollten in ihrem Haushalt nicht leben.

Im Alltag kann sie in noch vielen Situationen unsicher reagieren. Bei zu starken Reizen, zum Beispiel durch Fahrräder oder Jogger wird die ängstlich und will fliehen. Im Tierheim wurde sie deshalb bereits in ein Trainingsprogramm integriert, um sicherer zu werden. Mit anderen Hunden ist Luna grundsätzlich verträglich. Katzen oder Kleintiere fallen hingegen in ihr Beuteschema.

Die Vierbeinerin hofft auf Halter, die sie souverän führen können und gerne mit ihr arbeiten. Luna baut eine enge Bindung auf und wird nicht gerne zurückgelassen. Kannst Du ihr eine Chance geben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000560 im Hundehaus 4.