Kleine Hündin landet mit 17 Jahren im Tierheim: Der Grund ist einfach nur traurig

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück nahm mit Neuankömmling Bella kürzlich eine ganz besondere Vierbeinerin bei sich auf, die Hündin hat nämlich schon etliche Geburtstage gefeiert und zählt nun wohl zu den ältesten Bewohnern der Einrichtung.

Bella kam im stolzen Alter von 17 Jahren ins Tierheim Köln-Dellbrück, weil ihr Herrchen starb. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie die Kölner Tierretter am Dienstagabend in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, ist die niedliche Mischlingsdame bereits 17 Jahre alt - ein wahrlich stolzes Alter, in dem man als kleiner Hund eigentlich unbeschwert seinen Ruhestand genießen sollte!

Nach den Schilderungen der Mitarbeiter schlug bei Bella jedoch kürzlich das Schicksal zu. So musste die zutrauliche Fellnase ihr langjähriges Zuhause verlassen, nachdem ihr Besitzer verstarb, weshalb die betagte Hündin nun noch einmal ganz von vorne anfangen muss.

Während vielen Tieren der Umzug ins Tierheim alles andere als leicht fällt, machte Bella aber trotz der Umstände glücklicherweise "gar keinen traurigen Eindruck", wie ihre Pfleger berichteten.

Stattdessen tapst sie seit ihrem Einzug ins Hundehaus "munter und fidel durch ihr neues Zimmer" und hat die Mitarbeiter dank ihres Charmes in null Komma nichts um die Pfote gewickelt. "Verliebt sind wir alle schon bis über beide Ohren", hieß es in dem Beitrag.