Wegen Überforderung abgegeben: Darum ist Loki ein junger Hund für Husky-Kenner

Frankfurt am Main - Weil seine vorherigen Halter mit dem knapp ein Jahr alten Husky-Rüden Loki schlichtweg überfordert waren, musste der hübsche Kerl mit den zweifarbigen Augen ins Tierheim übersiedeln.

Schnee wird Loki jetzt wohl erst einmal nicht mehr erleben. Viel Zeit im Freien möchte der junge Husky aber dennoch verbringen. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Damit dies nicht noch einmal passiert, werden jetzt Menschen für Loki gesucht, die am besten schon über Erfahrung im Umgang mit Huskys verfügen und mit dem Bewegungsdrang der ursprünglich als Arbeitshund gezüchteten Rasse umzugehen wissen.

Huskys müssen körperlich und geistig ausgelastet werden und verfügen zudem über einen ausgeprägten Jagdtrieb, teilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mit.

Darüber hinaus sei der junge Rüde nicht gerne alleine und möge es zudem überhaupt nicht, wenn er eingesperrt wird. Er halte sich viel lieber im Freien auf und genieße ausgedehnte Spaziergänge.

Dementsprechend soll Loki auch in kein Zuhause in der Stadt vermittelt werden, sondern in eine ländliche Umgebung zu Menschen, die sich genauso wie der Hund sehr gerne bewegen und mit ihm lange Touren in der Natur unternehmen können.