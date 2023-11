Kleine Hündin mit großem Herzen findet neues Zuhause: Doch ihr Glück ist nicht von langer Dauer

Bergheim - Hündin Susi war eigentlich schon in ein neues Leben gestartet und hatte ihre Vergangenheit längst hinter sich gelassen - da schlug das Schicksal erneut zu und beförderte die junge Mischlings-Dame zurück ins Tierheim Bergheim. Nun suchen Susis Pfleger abermals nach einem Zuhause für die Vierbeinerin.

Hündin Susi wohnt zurzeit im Tierheim Bergheim, würde viel lieber aber in ein richtiges Zuhause ziehen. © Instagram/tierheim_bergheim

Ein gutes Foto von Wuschelkopf Susi zu knipsen, ist gar nicht so einfach, wie die Bergheimer Tierretter ihren rund 30.000 Instagram-Fans in ihrem neuesten Beitrag verrieten, der am Donnerstag online ging.

So teilten die Pfleger der Hündin schließlich einen Schnappschuss, auf dem Susi zwar die Augen geschlossen hatte, dafür aber ihr schönstes Lächeln präsentierte.

Die Bolonka-Mix-Dame hatte schon vor einiger Zeit ein tolles neues Zuhause gefunden, wie aus dem Beitrag hervorging, doch jüngst landete sie dann erneut in der Obhut der Tierretter.

Ihre neuen Besitzer hatten nämlich Nachwuchs bekommen und leider kam Susi mit dem neuen Familienmitglied gar nicht gut zurecht. "Seit der Geburt des Nachwuchses fühlte Susi sich zurückgesetzt, war eifersüchtig und pieselte sogar ins Kinderzimmer", berichteten die Pfleger, sodass sich die Besitzer der Vierbeinerin schließlich schweren Herzens von ihr trennten.

Nun geht die Suche nach dem passenden Zuhause für die wuschelige Mischlings-Lady weiter.