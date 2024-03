Kleine Hündin sollte hingerichtet werden: Verhindert schweres Handicap Bodzas Glück?

Kassel - Pekinesen-Mix-Dame Bodza ist dem Tod in ihrer Heimat gerade so von der Schippe gesprungen - insbesondere dank dem Tierheim Wau-Mau-Insel im nordhessischen Kassel. Doch gelingt es den Tierfreunden auch, ein neues Zuhause für die Vierbeinerin zu finden?

Bodza ist vollkommen blind und sollte eigentlich getötet werden. © Tierheim Wau-Mau-Insel

Einfach dürfte dieses Unterfangen keinesfalls werden. Doch zunächst lohnt ein Blick auf Bodzas bewegte Vorgeschichte. Bis vor kurzem lebte die 2014 geborene Hündin noch in Ungarn, war dort zusammen mit einem weiteren Artgenossen auch in der Obhut ihres Besitzes.

Dieser verstarb jedoch plötzlich und unerwartet, für die beiden Fellnasen gab es von jetzt auf gleich niemanden mehr, der sich um sie kümmern konnte. So kam es, dass sie und ihr tierischer Mitbewohner bei einem Hundefänger landeten, der sie wiederum in der Tötungsstation des Tierheimes in der Stadt Kiskunhalas unterbrachte.

Hier kam schließlich das Kasseler Tierheim ins Spiel, welches sich der Hündin annahm. Seit Mitte Februar sucht Bodzas nun ein neues zu Hause, in dem neben Aufmerksamkeit und Liebe auch jede Menge Geduld gefragt sind.

Darüber hinaus wäre es ratsam, wenn Bodzas einen eingezäunten Garten sowie möglichst wenige Treppen vorfinden würde. All diese Anforderungen finden ihren Ursprung (leider) in jeder Menge gesundheitlicher Beschwerden.