Kleine Hündin wird von Hai attackiert - und überlebt!

Florida - Was als normaler Bootsausflug begann, endete für ein Pärchen in einem Albtraum, als ihr Hund Maddie plötzlich ins Wasser fiel und von einem Hai angegriffen wurde. Wie durch ein Wunder konnte die kleine Fellnase dem Tod gerade noch rechtzeitig von der Schippe springen.

Seine Frau Terri ergänzte: "Ich dachte: 'Oh mein Gott, ich werde sie nie wiedersehen.'" Rund zehn Sekunden vergingen, bevor Maddie wieder auftauchte. Sofort sprang Terri ins Wasser und rettete ihre stark blutende Hündin.

Wie ihre Besitzer Terri und Bill Hoge im Interview mit dem lokalen Sender WJXT erzählten, waren sie am vergangenen Wochenende auf dem San Sebastian River mit ihrem Boot unterwegs, als das Unglück passierte.

Der Tierarzt vermutet, dass Maddie von einem Bullenhai angegriffen und unter Wasser gezogen wurde. © 123RF/ayerst

Erst dachten Bill und Terri, Maddie habe sich an der Bootsschraube verletzt.

"Wir sahen die schlimme Wunde an ihrem Oberschenkel, also dachten wir, es musste der Propeller gewesen sein", sagte Terri. Das Paar brachte die neunjährige Hündin eilig in eine Tierklinik.

Stunden später bekamen sie einen Anruf vom Tierarzt, der ihre Theorie widerlegte. "Der Tierarzt sagte uns, dass Maddie sechs bis sieben Stichwunden hatte", erklärte Terri. "Tiefe Stichwunden", fügte Bill hinzu.

Der Arzt geht davon aus, dass die Hündin womöglich von einem Bullenhai unter Wasser gezogen und geschüttelt wurde. Die Kombination aus Schütteln und Zubeißen führte dabei vermutlich zu Maddies gebrochenem Becken.