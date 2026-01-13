Kleine Hundedame wird im Tierheim ständig übersehen: "Mich beachtet ohnehin niemand"
Köln - Fibi lebt nun schon seit geraumer Zeit im Tierheim Köln-Dellbrück, wurde während der Öffnungszeiten jedoch immer von den Besuchern übersehen. Warum sich bislang noch niemand für die kleine Hündin interessiert hat, ist den Mitarbeitern ein Rätsel.
Die niedliche Mischlingsdame sieht nämlich nicht nur ziemlich drollig aus, sondern hat auch einen eigensinnigen, aber grundsätzlich sehr lieben, Charakter.
Die 2015 geborene Vierbeinerin hat es in ihrem Leben nicht leicht gehabt, insbesondere in den letzten Monaten. Ihr ehemaliges Frauchen musste die Hündin aus gesundheitlichen Gründen nämlich immer wieder vorübergehend in die Obhut der Tierretter geben, bevor Fibi schließlich ganz dem Tierheim übereignet wurde.
Erst sah es dann schnell danach aus, als würde sich das Glück wieder auf die Seite der Fellnase schlagen, denn die Hündin fand ein neues Zuhause, das sie jedoch nach einem halben Jahr schon wieder verlassen musste, weil das Zusammenleben mit ihr nicht funktionierte.
Und seither sitzt die kleine Hundelady wieder im Tierheim fest, hat sich nach Angaben der Pfleger inzwischen dazu entschieden, während der Öffnungszeiten einfach im Körbchen liegen zu bleiben, da sie "ja ohnehin niemand beachtet", wie es im neuesten Instagram-Beitrag der Kölner Tierretter hieß.
Kleine Hundedame hofft auf liebevolles Zuhause: Fibi hat das Leben im Tierheim satt
Fibis traurigem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, scheint sie die Hoffnung auf ein neues Zuhause inzwischen fast aufgegeben zu haben, ihre Pfleger wollen jedoch nichts unversucht lassen, doch noch die richtigen Menschen für ihren Schützling zu finden.
Mit ihr vertrauten Personen kuschelt die Mischlingsdame für ihr Leben gern und zeigt auch ihre witzige Seite, Fibi mag es jedoch gar nicht, wenn man sie bedrängt. Für eine Familie mit kleineren Kindern wäre die Hündin eher nicht geeignet, wie ihre Pfleger erklärten, denn dafür sei die Vierbeinerin einfach zu eigensinnig. "Ideal wäre eine hundeerfahrene Einzelperson oder ein Paar", hieß es stattdessen.
Ihre neuen Halter sollten zudem bedenken, dass Fibi sehr gern bellt und dabei ihre durchdringende Stimme zum Besten gibt.
Wer die niedliche kleine Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Fibi gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website, Instagram/tierheim_dellbrueck