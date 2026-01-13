Kleine Hundedame wird im Tierheim ständig übersehen: "Mich beachtet ohnehin niemand"

Köln - Fibi lebt nun schon seit geraumer Zeit im Tierheim Köln-Dellbrück, wurde während der Öffnungszeiten jedoch immer von den Besuchern übersehen. Warum sich bislang noch niemand für die kleine Hündin interessiert hat, ist den Mitarbeitern ein Rätsel.

Fibi wartet schon länger darauf, dass sie endlich das Interesse von netten Hundefreunden weckt, die ihr eine neue Chance geben. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Die niedliche Mischlingsdame sieht nämlich nicht nur ziemlich drollig aus, sondern hat auch einen eigensinnigen, aber grundsätzlich sehr lieben, Charakter.

Die 2015 geborene Vierbeinerin hat es in ihrem Leben nicht leicht gehabt, insbesondere in den letzten Monaten. Ihr ehemaliges Frauchen musste die Hündin aus gesundheitlichen Gründen nämlich immer wieder vorübergehend in die Obhut der Tierretter geben, bevor Fibi schließlich ganz dem Tierheim übereignet wurde.

Erst sah es dann schnell danach aus, als würde sich das Glück wieder auf die Seite der Fellnase schlagen, denn die Hündin fand ein neues Zuhause, das sie jedoch nach einem halben Jahr schon wieder verlassen musste, weil das Zusammenleben mit ihr nicht funktionierte.

Und seither sitzt die kleine Hundelady wieder im Tierheim fest, hat sich nach Angaben der Pfleger inzwischen dazu entschieden, während der Öffnungszeiten einfach im Körbchen liegen zu bleiben, da sie "ja ohnehin niemand beachtet", wie es im neuesten Instagram-Beitrag der Kölner Tierretter hieß.