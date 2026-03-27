Kleiner Hund aus sehr schlechter Haltung gerettet: Jetzt träumt er von liebevollem Zuhause

Köln - In seinem bisherigen Leben hatte Hund Benji es alles andere als leicht - das soll sich nun jedoch ändern. Das Tierheim Köln-Dellbrück ist auf der Suche nach lieben Menschen, die mit dem Vierbeiner einen Neuanfang wagen wollen.

Benji wurde gemeinsam mit einem weiteren Hund und drei Katzen aus sehr schlechter Haltung befreit. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Tierretter kürzlich auf ihrer Website berichteten, war Benji vor einer Weile zusammen mit einem weiteren Hund und drei Katzen ins Kölner Tierasyl gekommen, nachdem man die Tiere in ihrem ehemaligen Zuhause wegen sehr schlechter Haltung sichergestellt hatte.

So waren alle Vierbeiner in einem miserablen Pflegezustand, als sie bei den Tierrettern eintrafen - auch der 2014 geborene Mischling. Was genau die Tiere bei ihren einstigen Haltern erlebt hatten, blieb aber unklar.

Zum Glück dauerte es nicht lange, bis die Fellnasen zur Vermittlung freigegeben werden konnten, weshalb die Mitarbeiter nun alles daransetzen, das bestmögliche Zuhause für Benji und seine Leidensgenossen zu finden. Und das wird hoffentlich nicht allzu lange dauern.

Der kleine Rüde ist nach Angaben seiner Pfleger für seine geschätzten zwölf Jahre noch sehr fit, geht für sein Leben gern spazieren und kommt auch mit Artgenossen prima zurecht.