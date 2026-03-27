Narben am Hals, aber ein Herz voller Liebe: Dackel-Mix Yoki hofft auf sein Happy End

Hamburg - Er hat bereits mehr erlebt als viele Hunde in einem ganzen Leben. Und das mit gerade einmal drei Jahren: Der kleine Dackel-Mix Yoki sucht jetzt endlich sein Glück.

Dackel-Mix Yoki hat eine schwere Vergangenheit hinter sich. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Seit Anfang März 2026 befindet sich die Fellnase nun im Hamburger Franziskus-Tierheim.

Mehrere Vorbesitzer in kurzer Zeit und auffällige Narben an seinem Hals lassen erahnen, dass es das Schicksal bisher nicht immer gut mit ihm gemeint hat. Doch was wirklich berührt: Yoki hat sich sein großes Herz für Menschen trotzdem bewahrt.

Denn trotz seiner Vergangenheit zeigt sich der hübsche Rüde offen, freundlich und unglaublich verschmust, heißt es auf der Website des Tierheims. Aufmerksamkeit? Davon kann er gar nicht genug bekommen! Für ein paar liebe Streicheleinheiten wirft sich Yoki regelrecht ins Zeug und genießt jede Art von Zuwendung.

Auch mit anderen Hunden kommt er gut klar. Er ist verspielt, neugierig und manchmal noch etwas aufgedreht. Ob ihn der Trubel im Tierheim einfach mitreißt oder ob er das Abschalten erst noch lernen muss: Mit geduldigen Menschen an seiner Seite wird er das Hunde-Einmaleins des Alltags sicher schnell meistern.