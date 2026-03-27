Einfach wieder abgeschoben: Junge Bulldogge Gizmo muss jetzt neues Zuhause suchen
Frankfurt am Main - Traurige Story, aber leider kein Einzelfall! Ein junger, lebensfroher Hund, der nichts falsch gemacht hat, verliert plötzlich sein Zuhause. Der Grund: zu wenig Zeit.
Mittlerweile muss die Französische Bulldogge Gizmo mit dem Frankfurter Tierheim vorliebnehmen und wartet dort auf seine zweite Chance.
Der erst 2025 geborene Vierbeiner wurde von seinen Vorbesitzern abgegeben, weil sie ihm nicht die nötige Zeit widmen konnten. Ein Problem, das laut den Tierschützern immer wieder unterschätzt wird.
Gerade junge Hunde brauchen intensive Betreuung, Aufmerksamkeit und Beschäftigung - egal wie groß oder klein sie sind.
Für Gizmo bedeutete das bislang vor allem eines: viel zu viel Alleinsein.
Nun hofft der freundliche und verspielte Rüde auf Menschen, die genau das ändern und ihm die Zeit schenken, die er dringend braucht.
Dabei bringt der junge Frenchie beste Voraussetzungen mit. Gizmo ist aufgeschlossen, neugierig und zeigt sich im Tierasyl als äußerst freundlich.
Französische Bulldogge Gizmo ist eine echte Frohnatur
Mit seinen Artgenossen versteht er sich gut, läuft bereits ordentlich an der Leine, ist stubenrein und kennt sogar Autofahrten.
Auch ein paar Stunden allein bleiben kann er im Notfall, doch im Idealfall soll das künftig die Ausnahme bleiben.
Gizmo sucht ein aktives Zuhause, in dem er die Welt entdecken darf: Spaziergänge in der Natur, Spielen und gemeinsame Zeit mit seinen Menschen stehen ganz oben auf seiner Wunschliste.
Gleichzeitig genießt er auch ruhige Momente und ausgiebige Kuscheleinheiten.
Das Tierheim sieht ihn sogar als geeignet für motivierte Hundeanfänger, die bereit sind, ihm noch ein wenig das Hunde-ABC beizubringen.
Wichtig ist allerdings, dass mögliche Kinder im Haushalt verstehen, dass Gizmo kein Spielzeug ist und auch Rückzugsphasen braucht.
Gizmo sucht ein liebevolles Für-Immer-Zuhause
Wer also nicht nur ein niedliches Gesicht sucht, sondern bereit ist, Verantwortung und Zeit zu investieren, könnte in Gizmo den perfekten Alltagsbegleiter finden.
Interessenten, die der liebenswerten Fellnase ein geborgenes und stabiles Zuhause bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt