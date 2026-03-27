Einfach wieder abgeschoben: Junge Bulldogge Gizmo muss jetzt neues Zuhause suchen

Frankfurt am Main - Traurige Story, aber leider kein Einzelfall! Ein junger, lebensfroher Hund , der nichts falsch gemacht hat, verliert plötzlich sein Zuhause. Der Grund: zu wenig Zeit.

Gizmo ist 2025 geboren und damit gerade einmal ein Jahr alt. © Montage: Tierheim Frankfurt

Mittlerweile muss die Französische Bulldogge Gizmo mit dem Frankfurter Tierheim vorliebnehmen und wartet dort auf seine zweite Chance.

Der erst 2025 geborene Vierbeiner wurde von seinen Vorbesitzern abgegeben, weil sie ihm nicht die nötige Zeit widmen konnten. Ein Problem, das laut den Tierschützern immer wieder unterschätzt wird.

Gerade junge Hunde brauchen intensive Betreuung, Aufmerksamkeit und Beschäftigung - egal wie groß oder klein sie sind.

Für Gizmo bedeutete das bislang vor allem eines: viel zu viel Alleinsein.

Nun hofft der freundliche und verspielte Rüde auf Menschen, die genau das ändern und ihm die Zeit schenken, die er dringend braucht.

Dabei bringt der junge Frenchie beste Voraussetzungen mit. Gizmo ist aufgeschlossen, neugierig und zeigt sich im Tierasyl als äußerst freundlich.