Kleiner Hund sucht großes Herz: "Ricky ist ein Original"

Betzenstein - Der fröhliche Mischling Ricky wartet derzeit auf einer Pflegestelle in Franken auf ein neues Zuhause bei liebevollen Besitzern. Wird sein Wunsch erfüllt?

Ricky ist gerne draußen unterwegs, kann aber genauso zu Hause entspannen. © Tierhilfe Franken e.V.

Ricky ist sechs Jahre alt und wiegt 18,6 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 47 Zentimetern. Er wird über die Tierhilfe Franken vermittelt.

"Aufgeweckt, neugierig und mit einer wunderbar eigenen Persönlichkeit ausgestattet, bringt er Leben, Freude und Charakter in den Alltag", berichtet seine Pflegefamilie, bei der der kleine Rüde derzeit lebt.

Ricky ist aufmerksam und liebt es, mit seinen Menschen etwas zu erleben. Auf Spaziergängen blüht er richtig auf. Draußen zu schnuppern und die Welt zu entdecken, gehört zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.

In seiner Pflegestelle hat er inzwischen eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: das Mitfahren im Fahrradanhänger. Dort sitzt er zufrieden und genießt die Aussicht.

Dank seiner Größe passt Ricky in viele Lebenssituationen und bringt die richtige Energie für viele Beschäftigungen mit. Er freut sich über jede Aktivität, bleibt dabei aber gelassen und überdreht nicht.