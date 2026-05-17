Kleiner Hund sucht großes Herz: "Ricky ist ein Original"
Betzenstein - Der fröhliche Mischling Ricky wartet derzeit auf einer Pflegestelle in Franken auf ein neues Zuhause bei liebevollen Besitzern. Wird sein Wunsch erfüllt?
Ricky ist sechs Jahre alt und wiegt 18,6 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 47 Zentimetern. Er wird über die Tierhilfe Franken vermittelt.
"Aufgeweckt, neugierig und mit einer wunderbar eigenen Persönlichkeit ausgestattet, bringt er Leben, Freude und Charakter in den Alltag", berichtet seine Pflegefamilie, bei der der kleine Rüde derzeit lebt.
Ricky ist aufmerksam und liebt es, mit seinen Menschen etwas zu erleben. Auf Spaziergängen blüht er richtig auf. Draußen zu schnuppern und die Welt zu entdecken, gehört zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.
In seiner Pflegestelle hat er inzwischen eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: das Mitfahren im Fahrradanhänger. Dort sitzt er zufrieden und genießt die Aussicht.
Dank seiner Größe passt Ricky in viele Lebenssituationen und bringt die richtige Energie für viele Beschäftigungen mit. Er freut sich über jede Aktivität, bleibt dabei aber gelassen und überdreht nicht.
Tierhilfe Franken: Kleiner Hund mit viel Charme sucht Zuhause
Ricky sitzt ab und zu auch der Schalk im Nacken, und er bringt seine Menschen immer wieder zum Schmunzeln. Mit viel Charme schafft er es leicht, Menschen für sich einzunehmen.
Seine Grundkommandos beherrscht Ricky aus dem Effeff. Er möchte gefallen, arbeitet gerne mit und zeigt sich als sehr intelligent, berichtet die Tierhilfe.
Wenn es Abend wird, kommt der Vierbeiner schnell zur Ruhe und lässt den Tag entspannt ausklingen.
Interessenten sollten etwas Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen. "Ricky ist kein Hund von der Stange – Ricky ist ein Original", so die Tierhilfe.
Möchtest Du den Herzenshund kennenlernen? Dann melde Dich im Büro in Betzenstein unter 09244/9823166. Weitere Informationen zur Arbeit der Tierhilfe und dem Vermittlungsablauf findest Du auch online auf www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)