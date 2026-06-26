Mini-Berner-Sennenhund wünscht sich Freund fürs Leben: Findet Cellon sein Glück?

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Cellon: Der stramme Hund ist ein sogenannter "Mini-Berner" und damit eine Kreuzung aus Berner Sennenhund und einer kleineren Rasse.

Cellon ist ein fröhlicher Hund, der am liebsten gemütlich unterwegs ist. © Tierhilfe Franken e.V.

Der zweijährige Rüde ist ein eher gemütlicher Hund, der immer brav an der Leine läuft und ruhige Gassirunden bevorzugt. Derzeit wartet er im Tierhilfehaus des Vereins auf sein Glück.

Den Pflegern zufolge ist er ein angenehmer und ausgeglichener Begleiter, der sich auch gut mit Kindern versteht. Auch Katzen kennt er und kommt mit ihnen zurecht.

Mit 35 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 50 Zentimetern hat Cellon noch zu viel auf den Rippen und sollte etwas abnehmen, um ein gesundes Leben führen zu können.

In seinem neuen Zuhause sollte bereits ein Artgenosse leben, da die Gesellschaft für Cellon zum Glücklichsein dazugehört.

Der Vierbeiner kann nach telefonischer Vereinbarung im Tierhilfehaus besucht werden. Melde Dich bei Interesse im Büro in Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166.