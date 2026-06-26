Mini-Berner-Sennenhund wünscht sich Freund fürs Leben: Findet Cellon sein Glück?
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Cellon: Der stramme Hund ist ein sogenannter "Mini-Berner" und damit eine Kreuzung aus Berner Sennenhund und einer kleineren Rasse.
Der zweijährige Rüde ist ein eher gemütlicher Hund, der immer brav an der Leine läuft und ruhige Gassirunden bevorzugt. Derzeit wartet er im Tierhilfehaus des Vereins auf sein Glück.
Den Pflegern zufolge ist er ein angenehmer und ausgeglichener Begleiter, der sich auch gut mit Kindern versteht. Auch Katzen kennt er und kommt mit ihnen zurecht.
Mit 35 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 50 Zentimetern hat Cellon noch zu viel auf den Rippen und sollte etwas abnehmen, um ein gesundes Leben führen zu können.
In seinem neuen Zuhause sollte bereits ein Artgenosse leben, da die Gesellschaft für Cellon zum Glücklichsein dazugehört.
Der Vierbeiner kann nach telefonischer Vereinbarung im Tierhilfehaus besucht werden. Melde Dich bei Interesse im Büro in Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166.
Tierhilfe Franken: Frecher Mischling sucht besondere Menschen
Auch Terrier-Mischling "Rübe" sucht noch ein Zuhause. Er kam aus Erlangen zur Tierhilfe und wartet derzeit bei einer Pflegefamilie in der Region auf sein Happy End.
Der einjährige Wirbelwind wiegt 20 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 52 Zentimetern. Er ist ein sehr aktiver Hund, der sich gut über Futter motivieren lässt. Typisch Terrier testet Rübe aber auch mal seine Grenzen aus. Er versteht sich mit anderen Hunden, sehnt sich jedoch nach einem Einzelplatz in einem Zuhause, in dem auch keine Kinder leben.
Seine Halter sollten Erfahrung mitbringen und Rübe sowohl körperlich wie geistig auslasten können. Dabei sind Ruhe und Konsequenz wichtig. Damit ein harmonisches Zusammenleben möglich ist, sollten seine Menschen mit ihm gemeinsam eine Hundeschule besuchen.
Melde Dich bei Interesse an Rübe unter der Telefonnummer 09244/9823166. Unter www.tierhilfe-franken.de findest Du alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)