Kommt jetzt der Gassi-Zwang? Hundehalter sind empört über neuen Gesetzesvorschlag

PETA fordert ein Gesetz, das Hundehalter verpflichten soll, ihre Vierbeiner mehrmals täglich auszuführen.

Von Isabel Klemt

Delaware (USA) - Ein Gesetzesvorschlag von der Tierrechtsorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) bringt derzeit zahlreiche Hundehalter in den USA auf die Palme.

PETA fordert ein Gesetz, das Hundehalter verpflichten soll, mehrmal täglich ihre Vierbeiner aufzuführen. (Symbolbild) © 123rf/gorgev Denn PETA fordert ein Gesetz, das Hundehalter verpflichten soll, ihre Vierbeiner mehrmals täglich auszuführen - und hat dazu bereits einen offiziellen Vorschlag an die Abgeordneten in Delaware übermittelt. Laut PETA seien regelmäßige Spaziergänge nicht nur wichtig, weil Hunde "keine Blasen aus Stahl" haben, sondern auch, um Übergewicht und Krankheiten vorzubeugen. Zudem bräuchten Hunde die geistige Anregung, um Stress, Langeweile und sogar depressive Verstimmungen zu vermeiden.

In der italienischen Stadt Turin sind bereits drei Hunde-Spaziergänge verpflichtend

Wer in der italienischen Stadt Turin weniger als drei Spaziergänge mit seinem Hund unternimmt, muss mit Bußgeldern von bis zu 500 Euro rechnen. (Symbolbild) © 123RF/hetmanstock PETA-Gründerin Ingrid Newkirk betont im Antrag:

"Für die meisten Hunde ist ein Spaziergang eine echte Erleichterung - im wahrsten Sinne des Wortes - eine Gelegenheit, mit ihrer feinen Nase die Umgebung zu erkunden und etwas anderes als vier Wände zu sehen [...] Ihnen das mindestens dreimal täglich zu ermöglichen, ist nicht zu viel verlangt." Als Beispiel verweist sie auf Turin in Italien, wo Hundebesitzer bei weniger als drei Spaziergängen am Tag sogar mit Bußgeldern von bis zu 500 Euro rechnen müssen. Delaware wäre damit der erste US-Bundesstaat mit einer solchen gesetzlichen Vorgabe.

Die Reaktion vieler Hundehalter ließ nicht lange auf sich warten