Krumme Beinchen stoppen diesen Herzensbrecher nicht! Malik fehlt nur eine Sache

Kassel - Er ist ein absolut liebenswerter Hundesenior, der laut dem Tierheim in Kassel die Herzen aller Zweibeiner im Sturm erobert. Zum großen Glück fehlt Mischling Malik nach der Reise nach Deutschland nur noch eine neue Familie.

Hundesenior Malik sucht eine neue Familie. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Der circa 40 Zentimeter große und 18 Kilogramm schwere Vierbeiner stammt nämlich eigentlich aus Rumänien. Von dort haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" den Senior von Tierschutzkollegen aus Brasov übernommen.

In seiner Heimat war Malik den Angaben zufolge bei seinen ehemaligen Besitzern immer wieder ausgebüxt und mehrfach im Tierheim gelandet.

Beim letzten Mal wurde er demnach dann von diesen einfach nicht mehr abgeholt – dabei ist der Mischling eigentlich ein absoluter Traumhund.

Laut dem Tierheim ist er nicht nur liebenswert und bescheiden, sondern verträgt sich außerdem auch noch prima mit Artgenossen beiderlei Geschlechts.

Der Herzensbrecher liegt den Tierfreunden ganz besonders am Herzen. "Wir haben ihm in die arthritischen Pfoten versprochen, dass wir alles dafür tun werden, dass er nicht allzu lange warten muss und er hoffentlich schon bald in ein liebevolles Zuhause-für-immer umziehen kann." Durch sein Alter müssen dabei Kleinigkeiten beachtet werden.