Sanfter Hundesenior sucht Liebe: Julian will endlich ankommen

Großröhrsdorf (Sachsen) - Trotz seiner Herzerkrankung lässt sich Hund Julian die Lebensfreude nicht nehmen. Im Tierheim "Hoffnung für Tiere" wartet er sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause, in dem er endlich ankommen darf

Julian ist herzkrank und benötigt täglich Medikamente. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam der 11-jährige Mischling Julian im März ins Tierheim Großröhrsdorf, nachdem eine Tierpflegerin aus Polen um Unterstützung bei seiner Vermittlung gebeten hatte.

Denn Julian ist herzkrank und benötigt zweimal täglich Medikamente. Ohne Hilfe hätte er das Tierheim in Polen vermutlich nicht mehr verlassen können.

In Großröhrsdorf zeigt sich Julian als ruhiger, liebevoller Hund, der sein neues Leben sichtlich genießt. Er geht offen auf Menschen zu und kommt auch mit seinen Artgenossen bestens klar.

Die Nähe seiner Bezugspersonen genießt er sehr, insgesamt ist er dabei ruhig und unauffällig. Auch kleine Ausflüge bereiten ihm große Freude.