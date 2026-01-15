Kurz vor Weihnachten abgegeben: "Großer Beschützer" Unka hat ein noch größeres Herz
Berlin - Der kräftige Zentralasiatische-Owtscharka-Mix ist fünf Jahre alt, im Herzen aber noch ein quirliger Junghund. Im Tierheim Berlin sucht Unka seit Dezember auf Menschen, die ihm endlich wieder ein echtes Zuhause schenken.
Unka ist lebensfroh, aufmerksam und liebt die Zusammenarbeit mit seinen Bezugspersonen. Mit klarer, ruhiger Führung blüht er richtig auf – typisch Herdenschützer bringt er dabei allerdings auch einen ordentlichen Dickkopf mit. Respektlos? Manchmal. Liebenswert? Auf jeden Fall.
Vor lauter Begeisterung vergisst Unka hin und wieder, wie groß und stark er ist. Beim Spielen kann es passieren, dass er übers Ziel hinausschießt – deshalb sollten Kinder in seinem neuen Zuhause schon standfest sein. Eine souveräne Hündin könnte gut zu ihm passen.
Gesundheitlich bringt Unka eine leichte Fehlstellung der Hinterbeine mit, die ihn im Alltag aber nicht ausbremst.
Was Unka sucht, ist kein Sofa-Platz, sondern eine Aufgabe: ein gut gesichertes Grundstück, klare Strukturen und Menschen mit Erfahrung im Umgang mit Herdenschutzhunden. Wer ihm Sicherheit, Führung und Vertrauen schenkt, bekommt einen treuen Partner mit starkem Wachinstinkt – und einem Herzen, das nur darauf wartet, endlich wieder anzukommen.
Titelfoto: --/Tierschutz Berlin