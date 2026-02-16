Labrador beißt Mädchen (2) ins Gesicht: Ermittlungen gegen die Mutter

Rostock - Schrecklicher Vorfall in Rostock! Ein Labrador hat einem kleinen Mädchen (2) am Sonntagmorgen ins Gesicht gebissen. Die Zweijährige erlitt erhebliche Verletzungen.

Die Familie hatte den Hund in ihrer Rostocker Wohnung vorübergehend in Betreuung. © Stefan Tretropp

Gegen 9 Uhr wurden die Polizei und Rettungskräfte in eine Wohnung im Bootsbauerweg im Rostocker Stadtteil Groß-Klein gerufen.

Dort hatte der Hund, den die Familie zur vorübergehenden Betreuung aufgenommen hatte, einer Zweijährigen ins Gesicht gebissen, so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Die Verletzungen seien erheblich, das Mädchen musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Tragischerweise wird nun gegen die Mutter ermittelt. Da sie zum Zeitpunkt der Attacke als Hundeführerin galt, steht die 26-Jährige unter Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.