Hündin zurück ins Tierheim gebracht: Ihre Reaktion zerbricht jedem das Herz
Georgia (USA) - Einer Hündin in den USA wurde das Herz gebrochen: Nur sechs Monate nach seiner Adoption wurde der Vierbeiner wieder ins Tierheim zurückgebracht, wo er es zuletzt sehr schwer hatte, vermittelt zu werden. Ihre Reaktion auf die eigene Rückkehr erschüttert die User im Netz.
Tierheimhelferin Jayah Jones, die selbst als Pflegemutter Hunde in Not aufnimmt, erkannte "Milkbun" sofort, als diese wieder im Tierheim auftauchte. "Sie stand da, starrte mich an, zitterte in ihrem Zwinger, völlig verängstigt", erinnert sich die US-Amerikanerin.
Vor sechs Monaten glaubte man noch, dass der Vierbeiner ein Zuhause gefunden hatte, wo er endlich glücklich sein konnte. Doch es sollte ganz anders kommen.
Was genau zwischen Milkbun und ihren neuen Besitzern nicht gepasst hatte, bleibt unklar. Die Gründe schienen aber derart ausweglos gewesen zu sein, dass die Familie sie nicht mehr bei sich haben wollte.
Für die schwarz-weiße Fellnase bedeutete dies, wieder in einen Zwinger in der Einrichtung in Georgia zurückzukehren. Ungewiss, was die Zukunft für sie bereithält.
"Ich glaube, sie weiß, dass sie wieder da ist. Ich weiß, dass sie weiß, dass dies kein schöner Ort ist", schreibt Jayah auf TikTok, wo sie ein Video von Milkbun veröffentlichte.
Hündin ist nach gescheiterter Adoption völlig verunsichert
Im Clip sieht man die Hündin völlig verzweifelt in die Kamera schauen, während ihr Körper verängstigt zittert.
Die Tierheim-Helferin befürchtet, dass sich das Tier auch noch daran erinnern kann, dass sie es beim letzten Mal schwer hatte, überhaupt jemanden zu finden, der sie adoptieren will. "Von einem Moment auf den anderen wurde sie wieder ins Tierheim zurückgebracht", so Jayah traurig.
Und selbst wenn nicht, dürfte die Hündin völlig verwirrt, verunsichert und von der Trennung von ihrem einstigen Halter getroffen sein.
Jayah hofft, mit ihrem herzzerreißenden Beitrag mögliche Interessenten vor einer Adoption zu sensibilisieren. "Bitte überlegen Sie, ob Sie Ihren Haustieren ein neues Zuhause geben können", schreibt sie. "Das Tierheim sollte immer Ihre letzte Option sein."
Titelfoto: Screenshot/TikTok/jayedreamsofpaws