Hündin zurück ins Tierheim gebracht: Ihre Reaktion zerbricht jedem das Herz

Georgia (USA) - Einer Hündin in den USA wurde das Herz gebrochen: Nur sechs Monate nach seiner Adoption wurde der Vierbeiner wieder ins Tierheim zurückgebracht, wo er es zuletzt sehr schwer hatte, vermittelt zu werden. Ihre Reaktion auf die eigene Rückkehr erschüttert die User im Netz.

"Milkbun" wurde sechs Monate nach ihrer Adoption wieder im Tierheim abgegeben. Sie reagierte völlig verängstigt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/jayedreamsofpaws

Tierheimhelferin Jayah Jones, die selbst als Pflegemutter Hunde in Not aufnimmt, erkannte "Milkbun" sofort, als diese wieder im Tierheim auftauchte. "Sie stand da, starrte mich an, zitterte in ihrem Zwinger, völlig verängstigt", erinnert sich die US-Amerikanerin.

Vor sechs Monaten glaubte man noch, dass der Vierbeiner ein Zuhause gefunden hatte, wo er endlich glücklich sein konnte. Doch es sollte ganz anders kommen.

Was genau zwischen Milkbun und ihren neuen Besitzern nicht gepasst hatte, bleibt unklar. Die Gründe schienen aber derart ausweglos gewesen zu sein, dass die Familie sie nicht mehr bei sich haben wollte.

Für die schwarz-weiße Fellnase bedeutete dies, wieder in einen Zwinger in der Einrichtung in Georgia zurückzukehren. Ungewiss, was die Zukunft für sie bereithält.

"Ich glaube, sie weiß, dass sie wieder da ist. Ich weiß, dass sie weiß, dass dies kein schöner Ort ist", schreibt Jayah auf TikTok, wo sie ein Video von Milkbun veröffentlichte.