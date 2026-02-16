Wirbelwind auf vier Pfoten: Schäferhund Kayo will endlich raus aus dem Tierheim
Freital (Sachsen) - Noch lebt Kayo im Tierheim Freital - doch das soll sich bald ändern, denn er sehnt sich nach einem neuen Zuhause.
Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, steckt der fünfjährige Schäferhund-Rüde Kayo mitten in der Blüte seines Lebens. Er sprüht vor Energie und würde sie am liebsten in spannende Aufgaben und Trainingseinheiten stecken.
Deshalb sucht der Vierbeiner ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihn körperlich und geistig auslasten können.
Lange Spaziergänge, abwechslungsreiches Training und gemeinsame Abenteuer seien für Kayo genau das Richtige.
Menschen gegenüber zeigt er sich dabei stets freundlich und aufgeschlossen. Mit anderen Tieren versteht er sich jedoch leider nicht, daher sollte er auch als Einzelhund gehalten werden, um Stress und Konflikte zu vermeiden.
Kayo kann es kaum erwarten, endlich ein eigenes Zuhause zu finden, in dem er gefordert und geliebt wird.
