Labrador benimmt sich nach Tagesstätte sehr merkwürdig: Als Besitzerin sein Gebiss prüft, ist ihr sofort alles klar

USA - Sie kennt nicht nur ihren Labrador Angus seit Jahren, sondern auch die Hundetagesstätte, in der sie ihn regelmäßig abgibt. Doch diese Woche sollte Katy aus den USA richtig kalt erwischt werden, als sie ihren Vierbeiner wieder einmal aus der vertrauten Umgebung abholte.

Was war nur mit diesem Labrador los? © Screenshot/Reddit/u/Katybugfoster

Wie immer kam die Fellnase freudig zu ihr gelaufen. Schon bald saßen Katy und Angus im Auto auf dem Heimweg. Doch als sie zu Hause ankamen, fing der Hund an, sich merkwürdig zu verhalten.

"Er begann, jeden zu beschnuppern", sagte Katy jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Normalerweise rennt Angus einfach zur Tür. Ich dachte, er hätte vielleicht einen richtig aufregenden Tag gehabt und sei besonders energiegeladen, aber das Schnüffeln ging auch im Haus weiter", fügte sie hinzu.

Ihr Hund, der dank seines Halsbandes, auf dem "Angus" steht, besonders leicht zu erkennen ist, benahm sich auch in den folgenden Minuten mehr als ungewöhnlich. "Zuerst dachte ich, Angus wäre vielleicht in der Tagesstätte verletzt worden und verhielt sich deshalb so seltsam", erzählte Katy gegenüber dem Tier-Magazin.

Schließlich begann das Frauchen, an sich selbst zu zweifeln. Dann kam Katy jedoch eine Idee: Angus hat einen abgebrochenen Zahn. Als sie diesen überprüfen wollte, stockte der US-Amerikanerin der Atem: Der Hund vor ihr hatte ein intaktes Gebiss - es musste also ein anderer sein!