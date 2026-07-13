Labrador bricht auf Wanderung zusammen: Seine Rettung kommt in letzter Minute
Fort William (Schottland) - Aufwühlende Wanderung: Eine Frau begab sich mit ihrem Hund auf den Ben Nevis, Schottlands höchsten Berg, als der Vierbeiner plötzlich zusammenbrach. Doch die Rettung kam rechtzeitig.
Christina Bluhme, eine Hundetrainerin aus der englischen Stadt Esher und ihr schwarzer Labrador Tokyo bestiegen kürzlich den 1345 Meter hohen Ben Nevis.
Die eigentlich so fitte Hündin brach auf der Tour plötzlich zusammen und musste vom Bergrettungsteam von Lochaber heruntergetragen werden, wie Wales Online berichtete.
Gemeinsam brachten sie Tokyo vom Berg und schafften sie zu einem Tierarzt. Schnell wurde vermutet, dass der Vierbeiner versehentlich Cannabis gefressen haben könnte, welches am Wanderweg gestanden hatte.
Via Instagram bedankte sich Christina im Anschluss für die Rettung: "Damals dachte ich wirklich, ich würde sie verlieren, und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für Ihre Freundlichkeit, Professionalität und Ihr Mitgefühl bin."
Alleine hätte die Hundetrainerin den 25 Kilogramm schweren Vierbeiner nicht vom Ben Nevis ins Tal tragen können. Umso glücklicher ist sie, dass sich ihr Labrador vollständig erholt habe.
"Die Wahrheit ist, dass einige Situationen einfach unmöglich vorherzusehen sind", fuhr sie fort und appellierte an alle Hundebesitzer, ihre Tiere nochmal extra zu kuscheln.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Lochaber Mountain Rescue Team