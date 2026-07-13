Labrador bricht auf Wanderung zusammen: Seine Rettung kommt in letzter Minute

Fort William (Schottland) - Aufwühlende Wanderung: Eine Frau begab sich mit ihrem Hund auf den Ben Nevis, Schottlands höchsten Berg, als der Vierbeiner plötzlich zusammenbrach. Doch die Rettung kam rechtzeitig.

Das Lochaber Mountain Rescue Team brachte Labrador Tokyo nach ihrem Zusammenbruch zum Tierarzt. © Bildmontage: Facebook/Lochaber Mountain Rescue Team

Christina Bluhme, eine Hundetrainerin aus der englischen Stadt Esher und ihr schwarzer Labrador Tokyo bestiegen kürzlich den 1345 Meter hohen Ben Nevis.

Die eigentlich so fitte Hündin brach auf der Tour plötzlich zusammen und musste vom Bergrettungsteam von Lochaber heruntergetragen werden, wie Wales Online berichtete.

Gemeinsam brachten sie Tokyo vom Berg und schafften sie zu einem Tierarzt. Schnell wurde vermutet, dass der Vierbeiner versehentlich Cannabis gefressen haben könnte, welches am Wanderweg gestanden hatte.

Via Instagram bedankte sich Christina im Anschluss für die Rettung: "Damals dachte ich wirklich, ich würde sie verlieren, und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für Ihre Freundlichkeit, Professionalität und Ihr Mitgefühl bin."