13.07.2026 16:30 Hund wird seit sechs Jahren vermisst: Was dann passiert, lässt alle Helfer den Atem anhalten

Als Terry vor sechs Jahren von ihrem Tierheim "Retreat 2 Eden" im südafrikanischen Ostkap an ihre neue Familie übergeben werden sollte, entkam sie.

Von Christian Norm

Ostkap (Südafrika) - Und das ohne Mikrochip: Als Terry vor sechs Jahren von ihrem Tierheim "Retreat 2 Eden" im südafrikanischen Ostkap an ihre neue Familie übergeben werden sollte, entkam sie aus dem Transportfahrzeug. Drei Monate suchten zahlreiche Helfer nach dem Tier - ohne Erfolg. Doch im Juni 2026 tauchte plötzlich ein Hund auf, der Terry sehr ähnlich sah. Es herrschte allerdings allgemeine Unsicherheit, ob es sich wirklich um sie handelte. Was dann passierte, ließ alle Helfer den Atem anhalten.

Terry verschwand vor sechs Jahren in Südafrika. © Facebook/Screenshot/Lynne Allison Wilhelmhier/Retreat 2 Eden "Fast auf den Tag genau sechs Jahre nach ihrem Verschwinden setzte ich mich eines Morgens an meinen Computer - und da erschien auf Facebook ein Bild, das meiner Meinung nach Terry zeigte", schrieb Lynne Allison Wilhelm von Retreat 2 Eden am Sonntag auf Facebook. Eine Frau namens Bella Knoesen hatte die Fellnase in ihrem Garten gefunden. Zum Glück kümmerte sie sich rührend um die mutmaßliche Terry, die später abgeholt und zum Tierheim gebracht wurde. "Bis dahin waren wir uns ziemlich sicher, dass es Terry war, doch nach sechs Jahren hatte sie sich natürlich verändert und war gealtert", so Tierheim-Mitarbeiterin Wilhelm. Hunde Hund sieht nach Scherung völlig anders aus: Ein Detail erstaunt seine Retter besonders "Dann kam der Moment, der alles veränderte", fügte die Südafrikanerin hinzu.

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