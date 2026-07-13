Hund wird seit sechs Jahren vermisst: Was dann passiert, lässt alle Helfer den Atem anhalten
Ostkap (Südafrika) - Und das ohne Mikrochip: Als Terry vor sechs Jahren von ihrem Tierheim "Retreat 2 Eden" im südafrikanischen Ostkap an ihre neue Familie übergeben werden sollte, entkam sie aus dem Transportfahrzeug. Drei Monate suchten zahlreiche Helfer nach dem Tier - ohne Erfolg. Doch im Juni 2026 tauchte plötzlich ein Hund auf, der Terry sehr ähnlich sah. Es herrschte allerdings allgemeine Unsicherheit, ob es sich wirklich um sie handelte. Was dann passierte, ließ alle Helfer den Atem anhalten.
"Fast auf den Tag genau sechs Jahre nach ihrem Verschwinden setzte ich mich eines Morgens an meinen Computer - und da erschien auf Facebook ein Bild, das meiner Meinung nach Terry zeigte", schrieb Lynne Allison Wilhelm von Retreat 2 Eden am Sonntag auf Facebook.
Eine Frau namens Bella Knoesen hatte die Fellnase in ihrem Garten gefunden. Zum Glück kümmerte sie sich rührend um die mutmaßliche Terry, die später abgeholt und zum Tierheim gebracht wurde.
"Bis dahin waren wir uns ziemlich sicher, dass es Terry war, doch nach sechs Jahren hatte sie sich natürlich verändert und war gealtert", so Tierheim-Mitarbeiterin Wilhelm.
"Dann kam der Moment, der alles veränderte", fügte die Südafrikanerin hinzu.
Team trifft Entscheidung, wie es mit der Hündin weitergehen soll
Das Team sah sich ein altes Video mit Terry an, das vor ihrem Verschwinden gedreht worden war. Dabei kamen zwei Details zum Vorschein: "Eine Narbe am Oberschenkel und eine weitere im Gesicht des Tieres. Sie waren identisch mit Terrys Narben", erklärte Wilhelm.
Damit war allen klar, dass sie sich nicht irrten und ein sechs Jahre langes Drama sein Ende gefunden hatte.
Aber was wird nun aus der tierischen Ausreißerin?
"Terry wird Teil unserer Familie. Sie wird nicht erneut vermittelt. Sie ist zu Hause. Letztendlich zählt, was Terry möchte, nicht was wir wollen. Ihre Bedürfnisse stehen an erster Stelle", so Wilhelm.
Demnach fühlt sich die Fellnase umgeben von vielen anderen Vierbeinern pudelwohl.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Lynne Allison Wilhelmhier/Retreat 2 Eden