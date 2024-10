Labrador und Besitzerin haben einen "Deal", doch der geht gründlich daneben

Darin zu sehen war das auf dem Bett sitzende Frauchen mit einem leckeren Keks in der Hand. Unmittelbar danach tapste auch schon ihr schokoladenbrauner Labrador ins Bild.

Lucy Ganney und ihr Lieblingsvierbeiner Ozzie sind wohl das, was man im Volksmund als ein Herz und eine Seele bezeichnen würde.

Zwar wurde der erste Teil der "Verabredung" noch bravourös erfüllt und Ozzie durfte sich für den Schlafzimmer-Service seinen verdienten Keks-Lohn abholen, doch spätestens danach wollte sich der Hund irgendwie nicht mehr so recht ans "Drehbuch" halten.

Passend zur Szenerie lautete der Titel des kurzweiligen Clips "I want a refund" (Dt.: Ich will eine Rückerstattung"). In den sozialen Medien avancierte das Video schnell zum Hit. Unzählige User quittierten die freche Aktion des Labradors mit lachenden Smileys und viel Verständnis. Eine Kommentatorin schlussfolgerte trocken: "Kein Trinkgeld ohne mich."