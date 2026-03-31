Labrador und Rottweiler bekommen Welpen: Jetzt sucht Mischling Hardy endlich ein neues Zuhause

Mainz - Eine eher seltene Kombination aus Labrador und Rottweiler vereint auf den ersten Blick zwei sehr unterschiedliche Hundetypen , doch genau diese Mischung macht Hardy zu einem außergewöhnlichen und zugleich beeindruckenden Vierbeiner. Jetzt sucht er nur noch ein liebevolles neues Zuhause.

Hardy ist eine spannende Mischung aus Rottweiler (l.) und Labrador. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/angelarohde, 123RF/cynoclub

Lebensfreude und Freundlichkeit trifft auf Wachsamkeit und Stärke: Rottweiler-Labrador-Mix Hardy bringt nicht nur eine markante Erscheinung mit, sondern auch einen ebenso vielschichtigen Charakter.

Hinter seiner kräftigen Statur verbirgt sich ein sensibler Rüde, der sich eng an seine Bezugspersonen bindet und klare Strukturen braucht.

Hardy arbeitet gerne mit seinen Menschen zusammen und lässt sich gut über Futter motivieren.

Die Grundkommandos beherrscht er bereits sicher, auch an der Leine zeigt er sich zuverlässig - solange die Umgebung ruhig bleibt.

Wird es hektisch, ist Hardy jedoch schnell reizüberflutet und reagiert nervös. Deshalb sucht er ein Zuhause in eher ländlicher Umgebung, fernab von Stress und Trubel.

Menschen mit Erfahrung im Umgang mit anspruchsvolleren Hunden sind hier gefragt, ebenso wie Geduld und Konsequenz im Training.