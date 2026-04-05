Traurige Timba verlor ihr Herrchen, bekommt sie noch eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Die neun Jahre alte Hündin Timba musste leider in das Tierheim in Frankfurt am Main umziehen, da ihr Herrchen verstorben ist.

Nachdem sie ihr Herrchen verloren hatte, ist Timba noch sehr verunsichert. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.

Dass sie ihr Zuhause verloren hat, habe den niedlichen Schäferhund-Mix leider verunsichert, und Timba müsse sich erst noch an den Alltag im Tierheim gewöhnen, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims.

Und sie wünschen der Hündin, dass sie noch einmal liebevolle Menschen für einen schönen Lebensabend findet.

In ihrem neuen Heim sollte es eher ruhig zugehen, heißt es. So freue sie sich, einfach auf der Wiese zu sitzen und die Sonne zu genießen. Allerdings sei sie auch noch fit genug für ausgedehnte Spaziergänge, wobei sie schön an der Leine laufe.

Die Hündin sei sehr verschmust und anhänglich und so unkompliziert, dass sie ohne Probleme an Hundeanfänger vermittelt werden würde.

Nicht bekannt ist, ob Timba es kennt, im Auto mitzufahren. Alleine bleibe sie zudem nicht sonderlich gerne, was allerdings an der für sie ungewohnten Situation im Tierheim liegen könnte. Beides müsste mit ihr bei Bedarf noch in kleinen Schritten eingeübt werden. Stubenrein sei sie aber.