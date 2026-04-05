Traurige Timba verlor ihr Herrchen, bekommt sie noch eine zweite Chance?
Frankfurt am Main - Die neun Jahre alte Hündin Timba musste leider in das Tierheim in Frankfurt am Main umziehen, da ihr Herrchen verstorben ist.
Dass sie ihr Zuhause verloren hat, habe den niedlichen Schäferhund-Mix leider verunsichert, und Timba müsse sich erst noch an den Alltag im Tierheim gewöhnen, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims.
Und sie wünschen der Hündin, dass sie noch einmal liebevolle Menschen für einen schönen Lebensabend findet.
In ihrem neuen Heim sollte es eher ruhig zugehen, heißt es. So freue sie sich, einfach auf der Wiese zu sitzen und die Sonne zu genießen. Allerdings sei sie auch noch fit genug für ausgedehnte Spaziergänge, wobei sie schön an der Leine laufe.
Die Hündin sei sehr verschmust und anhänglich und so unkompliziert, dass sie ohne Probleme an Hundeanfänger vermittelt werden würde.
Nicht bekannt ist, ob Timba es kennt, im Auto mitzufahren. Alleine bleibe sie zudem nicht sonderlich gerne, was allerdings an der für sie ungewohnten Situation im Tierheim liegen könnte. Beides müsste mit ihr bei Bedarf noch in kleinen Schritten eingeübt werden. Stubenrein sei sie aber.
Timba ist sehr anhänglich und möchte gerne viel Zeit mit ihren Menschen verbringen
Wobei die Tierpflegerinnen und Tierpfleger anmerken, dass die Hündin die Gesellschaft ihrer Menschen sehr genieße und es schön fände, wenn man viel Zeit mit ihr verbringt.
Inwieweit sie sich mit bereits im Haushalt lebenden Hunden oder Katzen verträgt, könne gerne im Tierheim getestet werden, heißt es auf der Webseite.
Auch als Familienhund wäre Timba gut geeignet. Allerdings sollten Kinder mindestens zehn Jahre alt sein und begreifen können, dass ein älterer Hund auch seine Ruhephasen benötigt.
Zudem sei es schön, wenn sie nicht zu viele Treppenstufen in ihrem neuen Zuhause zu bewältigen hätte, auch wenn dies zurzeit noch kein Problem darstelle.
Wer Timba kennenlernen und ihr eine zweite Chance geben möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.