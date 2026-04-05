Alles andere als ein Anfängerhund: Wer gibt "Terror-Mischling" Ted eine Chance?
Hamburg - Kein Hund für jedermann: Terrier-Mischling Ted ist seit etwa einem halben Jahr im Tierheim in Hamburg untergebracht. Der Rüde hat seine Baustellen, die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause aber noch nicht aufgegeben.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 16. Oktober des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Dort hat er sich den Spitznamen "Terror-Mischling" eingehandelt.
Ted wird von seinen Pflegern als Hund mit Charakter beschrieben. Er sucht ein Zuhause bei erfahrenen Menschen, denn er hat eine Vorgeschichte: Aufgrund von Beißvorfällen gilt für ihn eine Maulkorb- und Leinenpflicht.
Auf fremde Menschen reagiert der Mischling mit Unsicherheit, zudem neigt er zur Ressourcenverteidigung. Interessen sollten ausreichend Kennenlernzeit einplanen, damit in Ruhe Vertrauen auf beiden Seiten wachsen kann.
Klar ist: Die Bedürfnisse der Fellnase müssen ernst genommen werden. Ted braucht klare Strukturen, eine verlässliche Führung und einen konsequenten Umgang. Ordentlich Geduld sollten seine Menschen auch mitbringen.
Tierheim-Hund Ted wird nicht in ein Zuhause mit Kindern vermittelt
Der Vierbeiner arbeitet gerne mit dem Kopf und hat laut seinen Betreuern sichtbare Freude an sinnvollen Beschäftigungen, beispielsweise Suchspielen. Auch den ein oder anderen Trick hat der Terrier im Repertoire.
Ideal wäre für Ted ein Zuhause mit einem kleinen Garten, in dem er nach Herzenslust buddeln und auch mal kläffen darf. Kinder sollten allerdings nicht mehr im Haus leben oder geplant sein.
Bis der "Terror-Mischling" dieses Zuhause findet, freut er sich laut seinen Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der seine Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt Ted eine Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.