Alles andere als ein Anfängerhund: Wer gibt "Terror-Mischling" Ted eine Chance?

Hamburg - Kein Hund für jedermann: Terrier-Mischling Ted ist seit etwa einem halben Jahr im Tierheim in Hamburg untergebracht. Der Rüde hat seine Baustellen, die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause aber noch nicht aufgegeben.

Terrier-Mischling Ted aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 16. Oktober des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Dort hat er sich den Spitznamen "Terror-Mischling" eingehandelt.

Ted wird von seinen Pflegern als Hund mit Charakter beschrieben. Er sucht ein Zuhause bei erfahrenen Menschen, denn er hat eine Vorgeschichte: Aufgrund von Beißvorfällen gilt für ihn eine Maulkorb- und Leinenpflicht.

Auf fremde Menschen reagiert der Mischling mit Unsicherheit, zudem neigt er zur Ressourcenverteidigung. Interessen sollten ausreichend Kennenlernzeit einplanen, damit in Ruhe Vertrauen auf beiden Seiten wachsen kann.

Klar ist: Die Bedürfnisse der Fellnase müssen ernst genommen werden. Ted braucht klare Strukturen, eine verlässliche Führung und einen konsequenten Umgang. Ordentlich Geduld sollten seine Menschen auch mitbringen.