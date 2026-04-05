Frau nimmt Hund einfach mit: Was sie dann tut, macht nur sprachlos

Apolda - Ein tierischer Fall beschäftigte am Samstag die Polizei in Apolda (Weimarer Land).

Die Frau hatte den Hund offenbar einfach ausgesetzt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Hundehalter hatte sich bei den Beamten gemeldet und erklärt, dass eine dem Tier nahe stehende Person den Vierbeiner einfach zum Gassigehen mitgenommen hatte.

Den Angaben nach soll sie geäußert haben, den Hund "erlösen" zu wollen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte die Frau an ihrer Wohnanschrift antreffen.

Von dem Tier fehlte allerdings jede Spur. Gegenüber den Beamten hatte sie daraufhin mitgeteilt, dem Hund die Schnauze zugebunden und ihn auf einem Feldweg abgelegt zu haben.