Labrador und Rottweiler zeugen Nachwuchs: Jetzt sucht Mischling Hardy endlich ein neues Zuhause
Mainz - Eine eher seltene Kombination aus Labrador und Rottweiler vereint auf den ersten Blick zwei sehr unterschiedliche Hundetypen, doch genau diese Mischung macht Hardy zu einem außergewöhnlichen und zugleich beeindruckenden Vierbeiner. Jetzt sucht er nur noch ein liebevolles neues Zuhause.
Lebensfreude und Freundlichkeit trifft auf Wachsamkeit und Stärke: Rottweiler-Labrador-Mix Hardy bringt nicht nur eine markante Erscheinung mit, sondern auch einen ebenso vielschichtigen Charakter.
Hinter seiner kräftigen Statur verbirgt sich ein sensibler Rüde, der sich eng an seine Bezugspersonen bindet und klare Strukturen braucht.
Hardy arbeitet gerne mit seinen Menschen zusammen und lässt sich gut über Futter motivieren.
Die Grundkommandos beherrscht er bereits sicher, auch an der Leine zeigt er sich zuverlässig - solange die Umgebung ruhig bleibt.
Wird es hektisch, ist Hardy jedoch schnell reizüberflutet und reagiert nervös. Deshalb sucht er ein Zuhause in eher ländlicher Umgebung, fernab von Stress und Trubel.
Menschen mit Erfahrung im Umgang mit anspruchsvolleren Hunden sind hier gefragt, ebenso wie Geduld und Konsequenz im Training.
Junger Mischlingsrüde Hardy kann noch ein toller Alltagsbegleiter werden
Typisch für seinen ausgeprägteren Rottweiler-Anteil zeigt sich Hardy wachsam und aufmerksam.
In bestimmten Situationen, etwa beim Anlegen eines Maulkorbs, kann er auch zu Abwehrverhalten neigen. Ein Thema, an dem derzeit aber schon gearbeitet wird. Seine zukünftigen Halter sollten bereit sein, diesen Weg weiterzugehen.
Mit seinen Artgenossen ist Hardy meist verträglich, dennoch sieht das Tierheim ihn am liebsten als Einzelhund.
Kinder oder andere Haustiere sollten nicht im neuen Zuhause leben.
Positiv anzumerken ist, dass der Vierbeiner bereits stubenrein ist, alleine bleiben kann und entspannt im Auto mitfährt.
Hardy hofft auf ein warmherziges Für-Immer-Zuhause
Wer sich für Hardy entscheidet, bekommt keinen Anfängerhund, sondern eine loyale Fellnase mit großem Potenzial. Gesucht werden Menschen, die ihn verstehen, ihm Sicherheit geben und ihm die Chance auf ein stabiles sowie liebevolles Zuhause ermöglichen.
Etwaige Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierasyls.
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