Rottweiler greift Frau und Hund im Stadtpark an: Besitzer greifen nicht wirklich ein

Greiz - Im Stadtpark in Greiz ist am Freitagabend mutmaßlich ein Rottweiler auf einen Hund und deren Besitzerin losgegangen.

Der angreifende Hund soll den Angaben nach nicht angeleint gewesen sein. (Symbolfoto) © 123RF/ammit

Wie die Polizei am Sonntag erklärte, war eine 42-Jährige mit ihrem Vierbeiner gegen 18.45 Uhr im Park spazieren. Zur gleichen Zeit hatten sich zwei bislang noch unbekannte Personen mit ihrem Hund - mutmaßlich einem Rottweiler - in der Anlage aufgehalten.

Da der Hund nicht an der Leine geführt wurde, lief er in der Folge eigenständig auf die 42-Jährige und ihr Tier zu und griff diese an. Die Frau versuchte noch, beide Vierbeiner zu trennen und stellte sich schützend dazwischen. Hierbei wurde sie jedoch von dem angreifenden Hund in die Hände gebissen und verletzt.

Die beiden unbekannten Hundeführer hätten den Angaben nach nicht wirklich viel unternommen, um den Rottweiler von der Attacke abzuhalten oder die Situation unter Kontrolle zu bringen. Erst nachdem das Tier selbstständig von der 42-Jährigen und ihrem Hund abgelassen hatte, liefen die unbekannten Personen mit ihrem Hund in Richtung Innenstadt.