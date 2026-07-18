Labrador wiegt über 50 Kilogramm! Jetzt wird es brenzlig für "Sir Lucky Brown"

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Labrador "Sir Lucky Brown". Findet der Pfundskerl sein Glück?

"Sir Lucky Brown" brachte zu viel auf die Waage. Nun soll es gesundheitlich wieder bergauf gehen. © Tierhilfe Franken e.V. (2)

Nachdem er als Welpe vom Züchter geholt wurde, lebte Lucky viele Jahre bei seinen Besitzern. Im Laufe der Zeit konnten sich seine Menschen aber alters- und krankheitsbedingt immer weniger um ihn kümmern.

"Die Spaziergänge wurden kürzer, die Bewegung weniger", berichtet der Verein. Stattdessen bekam Lucky jede Menge Futter.

Typisch Labrador nahm er die Extra-Mahlzeiten gerne an: Am Ende brachte er über 50 Kilogramm auf die Waage! Das Gewicht war eine enorme Belastung für Gelenke, Bänder, Sehnen und Knochen des Hundes. Da seine Besitzer erkannten, dass sie Lucky nicht mehr gerecht werden konnten, gaben sie ihn schließlich in die Obhut der Tierhilfe Franken.

Derweil hat das Übergewicht deutliche Spuren hinterlassen: Lucky erlitt einen Kreuzbandriss und musste operiert werden. Glücklicherweise hat er die Strapazen der Behandlung gut überstanden. Nun kann sein neuer Lebensabschnitt beginnen!