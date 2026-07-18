Labrador wiegt über 50 Kilogramm! Jetzt wird es brenzlig für "Sir Lucky Brown"
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Labrador "Sir Lucky Brown". Findet der Pfundskerl sein Glück?
Nachdem er als Welpe vom Züchter geholt wurde, lebte Lucky viele Jahre bei seinen Besitzern. Im Laufe der Zeit konnten sich seine Menschen aber alters- und krankheitsbedingt immer weniger um ihn kümmern.
"Die Spaziergänge wurden kürzer, die Bewegung weniger", berichtet der Verein. Stattdessen bekam Lucky jede Menge Futter.
Typisch Labrador nahm er die Extra-Mahlzeiten gerne an: Am Ende brachte er über 50 Kilogramm auf die Waage! Das Gewicht war eine enorme Belastung für Gelenke, Bänder, Sehnen und Knochen des Hundes. Da seine Besitzer erkannten, dass sie Lucky nicht mehr gerecht werden konnten, gaben sie ihn schließlich in die Obhut der Tierhilfe Franken.
Derweil hat das Übergewicht deutliche Spuren hinterlassen: Lucky erlitt einen Kreuzbandriss und musste operiert werden. Glücklicherweise hat er die Strapazen der Behandlung gut überstanden. Nun kann sein neuer Lebensabschnitt beginnen!
Tierhilfe Franken: Labrador mit Übergewicht erleidet Kreuzbandriss
In seiner Pflegefamilie wird er liebevoll versorgt und erhält alles, was er für seine Genesung braucht. Dazu gehört auch die wichtige Physiotherapie.
Bisher kam die Tierhilfe alleine für die Tierarztkosten von Lucky auf. Um auch in Zukunft alte und kranke Tiere versorgen zu können, sind Spenden für den Verein sehr wichtig. Wer die Arbeit der Tierschützer unterstützen möchte, kann bei der Sparkasse Nürnberg unter der IBAN: DE60 7605 0101 0005 4970 11 spenden.
Sir Lucky will nun seinem Namen gerecht werden und im Alter eine zweite Chance bekommen. Seinen Ruhestand mit Liebe, Zuwendung und Geborgenheit zu verbringen, hat er sich redlich verdient.
Wer Sir Lucky Brown kennenlernen möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro Betzenstein. Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins erfährst Du unter tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)