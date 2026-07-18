Golden Retriever lernen Baby kennen: Was folgt, bringt nicht nur Papa herzlich zum Lachen
Arlington (Virginia/USA) - Mensch Mädel, das müsstest du doch eigentlich besser wissen! Diese Woche sind Katie und Kevin Bubolz aus Arlington in Virginia zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch statt auf ihren "Erfahrungsschatz" zurückzugreifen, leistete sich Golden-Retriever-Hündin Emma direkt beim Kennenlernen einen Fauxpas, der immerhin direkt für gute Laune beim frischgebackenen Papa sorgte. Die tolle Stimmung übertrug sich ganz schnell. Innerhalb weniger Stunden avancierte der entsprechende TikTok-Clip zum viralen Hit.
In dem Video kommt das Herrchen mit Säugling Connor in der Babyschale durch die Tür. Seine Fellnasen kennen diesen Anblick, es ist nicht lange her, dass ihr Besitzer erstmals Vater geworden ist.
Dennoch ist die Aufregung groß. Beide Hunde hüpfen wie wild um den stolzen Papa herum. Dann passiert es: Emma kommt auf einmal mit einem Tennisball an, legt ihn dem Neugeborenen in die Babyschale.
Kevin ist kurz irritiert, muss dann herzlich lachen. "Er weiß nicht, wie man einen Ball wirft, Honey", sagt er zu Emma, die schon wieder wild umherhüpft. Dann bedankt er sich bei der älteren Hündin Ellie dafür, dass sie Mama Katie so eine tolle Unterstützung gewesen ist.
Danach schnappt Kevin sich noch einmal den Tennisball und wendet sich vertrauensvoll an Emma.
Viraler TikTok-Hit verbreitet einfach nur gute Laune
"Wir spielen jede Menge Bällchen, wenn dein Bruder ein bisschen älter ist", erklärt der US-Amerikaner seiner Fellnase. Emma hört ihm dabei aufmerksam zu und schlägt dann sogar mit ihrer Pfote ein.
Am Ende umarmt das Herrchen seine zwei Lieblings-Hunde noch einmal und lächelt in die Kamera.
Dieser guten Laune können die TikTok-User nicht widerstehen. Innerhalb eines Tages fährt der Clip bereits Hunderttausende Klicks ein.
Natürlich gibt es auch jede Menge Glückwünsche zum zweiten Baby in der Kommentarspalte. Diese Fellnasen und ihre Besitzer schweben wirklich auf Wolke sieben!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife