Süße Junghündin herzlos ausgesetzt: Gibt es für Melly noch ein Happy End?

Frankfurt am Main - Schlimmes Schicksal! Die kleine Melly ist als Fundhund im Frankfurter Tierheim gelandet. Nun soll für den Pekinesen-Mix endlich ein neues Kapitel beginnen. Die Junghündin hofft auf ein Zuhause, in dem sie sicher ist und endlich ankommen darf.

Pekinesen-Mischling Melly ist schätzungsweise 2024 geboren und damit etwa zwei Jahre alt. © Tierheim Frankfurt

Für die Tierschützer liegt der Verdacht nahe, dass sich jemand der jungen Hündin einfach entledigt und sie ihrem Schicksal auf der Straße überlassen hat.

Melly wurde vermutlich im Jahr 2024 geboren. Ob sie kastriert ist, ist derzeit nicht bekannt.

Auch über ihr bisheriges Leben wissen die Mitarbeiter des Frankfurter Tierasyls kaum etwas.

Im Umgang mit fremden Menschen zeigt sich die kleine Hündin zunächst noch vorsichtig und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Deshalb wäre es sinnvoll, wenn Interessenten Melly mehrfach im Tierheim besuchen und sie in Ruhe kennenlernen.

Hat sie erst einmal Zutrauen gefasst, zeigt die junge Hundedame ihre liebevolle Seite, genießt ausgiebige Streicheleinheiten und spielt gerne.