Süße Junghündin herzlos ausgesetzt: Gibt es für Melly noch ein Happy End?
Frankfurt am Main - Schlimmes Schicksal! Die kleine Melly ist als Fundhund im Frankfurter Tierheim gelandet. Nun soll für den Pekinesen-Mix endlich ein neues Kapitel beginnen. Die Junghündin hofft auf ein Zuhause, in dem sie sicher ist und endlich ankommen darf.
Für die Tierschützer liegt der Verdacht nahe, dass sich jemand der jungen Hündin einfach entledigt und sie ihrem Schicksal auf der Straße überlassen hat.
Melly wurde vermutlich im Jahr 2024 geboren. Ob sie kastriert ist, ist derzeit nicht bekannt.
Auch über ihr bisheriges Leben wissen die Mitarbeiter des Frankfurter Tierasyls kaum etwas.
Im Umgang mit fremden Menschen zeigt sich die kleine Hündin zunächst noch vorsichtig und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen.
Deshalb wäre es sinnvoll, wenn Interessenten Melly mehrfach im Tierheim besuchen und sie in Ruhe kennenlernen.
Hat sie erst einmal Zutrauen gefasst, zeigt die junge Hundedame ihre liebevolle Seite, genießt ausgiebige Streicheleinheiten und spielt gerne.
Auch Hundeanfänger kommen für Mischlingshündin Melly in Frage
Ob Melly einige Stunden alleine bleiben kann oder Autofahrten problemlos mitmacht, lässt sich aktuell nicht sagen. Ihre künftigen Halter sollten daher bereit sein, diese Dinge bei Bedarf geduldig mit ihr zu trainieren.
Auch Menschen ohne bisherige Hundeerfahrung können sich für Melly bewerben.
Entscheidend ist nach Angaben des Tierheims, dass sie nach dem Umzug nicht überfordert wird und genügend Zeit bekommt, um sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen.
Kinder im Haushalt sollten deshalb mindestens zehn Jahre alt sein und verstehen können, dass Melly Ruhe und Rücksicht benötigt.
Mit ihren Artgenossen kommt Melly gut zurecht. Ob ein Zusammenleben mit Katzen möglich wäre, kann im Tierheim getestet werden.
Insgesamt beschreiben die Tierpfleger sie als freundliche, unkomplizierte Hündin, die noch viel Potenzial besitzt eine tolle Alltagsbegleiterin zu werden.
Melly sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Etwaige Interessenten, die der süßen Fellnase eine zweite Chance schenken möchten, werden gebeten, sich mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung zu setzen.
Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt