Lenny wünscht sich ein ruhiges Zuhause auf dem Land

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Noch lebt Lennart im Tierheim in Reichstädt bei Dippoldiswalde, doch er hofft, dass sich das bald ändert und er schon bald in ein neues Zuhause ziehen darf.

Von Isabel Klemt

Reichstädt - Noch lebt Lennart (Lenny) im Tierheim in Reichstädt bei Dippoldiswalde, doch er hofft, dass sich das bald ändert und er schon bald in ein neues Zuhause ziehen darf.

Lenny ist ein Pyrenäenberghund-Bernersennen-Mischling und bringt rassetypische Eigenschaften mit.
Lenny ist ein Pyrenäenberghund-Bernersennen-Mischling und bringt rassetypische Eigenschaften mit.  © Bildmontage: tierheim-freital.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, sucht der einjährige Pyrenäenberghund-Bernersennen-Mischling eine neue Familie, bei der er noch vieles lernen und sich weiterentwickeln darf.

Denn der junge Rüde bringt rassetypische Eigenschaften mit: Er ist wachsam und begegnet Fremden zunächst eher skeptisch.

Hat er erst einmal langsam Vertrauen aufgebaut, zeigt er seine liebevolle Seite und entwickelt eine enge Bindung zu seinen Menschen.

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Die Mitarbeiter des Tierheims arbeiten intensiv mit Lenny, um ihn behutsam an Grenzen und die Arbeit mit Menschen heranzuführen.

Lenny möchte endlich aus dem Tierheim ausziehen

Die Mitarbeiter des Tierheims arbeiten intensiv mit Lenny, um ihn behutsam an Grenzen und die Arbeit mit Menschen heranzuführen.
Die Mitarbeiter des Tierheims arbeiten intensiv mit Lenny, um ihn behutsam an Grenzen und die Arbeit mit Menschen heranzuführen.  © tierheim-freital.de

Auch beim täglichen Gassigehen wird kontinuierlich mit ihm trainiert, da er bei neuen Eindrücken noch unsicher reagiert. Dennoch macht er bereits sichtbare Fortschritte und entwickelt sich stetig weiter.

Lenny wünscht sich ein ruhiges, ländliches Zuhause ohne andere Tiere, in dem er in seinem eigenen Tempo ankommen und aufblühen kann.

Weitere Informationen zu ihm und seiner Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims.

Titelfoto: Bildmontage: tierheim-freital.de

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