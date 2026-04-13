Lenny wünscht sich ein ruhiges Zuhause auf dem Land

Reichstädt - Noch lebt Lennart (Lenny) im Tierheim in Reichstädt bei Dippoldiswalde, doch er hofft, dass sich das bald ändert und er schon bald in ein neues Zuhause ziehen darf.

Lenny ist ein Pyrenäenberghund-Bernersennen-Mischling und bringt rassetypische Eigenschaften mit. © Bildmontage: tierheim-freital.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, sucht der einjährige Pyrenäenberghund-Bernersennen-Mischling eine neue Familie, bei der er noch vieles lernen und sich weiterentwickeln darf.

Denn der junge Rüde bringt rassetypische Eigenschaften mit: Er ist wachsam und begegnet Fremden zunächst eher skeptisch.

Hat er erst einmal langsam Vertrauen aufgebaut, zeigt er seine liebevolle Seite und entwickelt eine enge Bindung zu seinen Menschen.

Die Mitarbeiter des Tierheims arbeiten intensiv mit Lenny, um ihn behutsam an Grenzen und die Arbeit mit Menschen heranzuführen.