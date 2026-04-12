Keira findet Straßenhund im Urlaub, dann trifft sie weitreichende Entscheidung

Los Angeles (USA) - Das ist wohl die Definition von Happy End. Ein Straßenhund, offenbar ausgesetzt als Welpe, fand ein neues Zuhause und blüht seitdem richtig auf.

Keira Alexandrian (18) fand die Hündin auf der Straße auf Oahu (Hawaii). Sie verlängerte sogar den Urlaub, um sie im Anschluss mit in ihre Heimat Los Angeles zu nehmen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/keira.bo.beira

Grund dafür ist die 18-jährige Keira Alexandrian. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer besten Freundin machte sie vor einigen Monaten Urlaub auf Hawaii.

Auf dem Weg zu einer Delfintour wurden sie auf die Hündin aufmerksam. "Sie saß da, sah mich direkt an und kam auf mich zu, übersät mit Zecken und einer schwarzen, teerartigen Substanz, die meine Hände nach dem Streicheln schwarz färbte", erzählte die Jugendliche "Newsweek".

Weil sie den Hund nicht mit auf die Bootstour nehmen durfte, kehrte sie am Abend zurück. Die Hündin, die mittlerweile auf den Namen Kona hört, saß wieder dort. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Die Urlauberinnen nahmen den Vierbeiner mit ins Hotel, duschten ihn erstmal ab und kümmerten sich rührend um ihn.