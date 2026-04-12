Keira findet Straßenhund im Urlaub, dann trifft sie weitreichende Entscheidung
Los Angeles (USA) - Das ist wohl die Definition von Happy End. Ein Straßenhund, offenbar ausgesetzt als Welpe, fand ein neues Zuhause und blüht seitdem richtig auf.
Grund dafür ist die 18-jährige Keira Alexandrian. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer besten Freundin machte sie vor einigen Monaten Urlaub auf Hawaii.
Auf dem Weg zu einer Delfintour wurden sie auf die Hündin aufmerksam. "Sie saß da, sah mich direkt an und kam auf mich zu, übersät mit Zecken und einer schwarzen, teerartigen Substanz, die meine Hände nach dem Streicheln schwarz färbte", erzählte die Jugendliche "Newsweek".
Weil sie den Hund nicht mit auf die Bootstour nehmen durfte, kehrte sie am Abend zurück. Die Hündin, die mittlerweile auf den Namen Kona hört, saß wieder dort. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Die Urlauberinnen nahmen den Vierbeiner mit ins Hotel, duschten ihn erstmal ab und kümmerten sich rührend um ihn.
Hündin Kona lebt nun das Leben, das sie verdient hat
"Wir waren uns anfangs nicht ganz sicher, ob wir sie adoptieren würden, da wir nicht wussten, wie sie sich mit unseren Hunden zu Hause verstehen würde", so Keira. Die Tierliebe allerdings steckt in der Familie, denn diese betreibt eine gemeinnützige Tierrettungsorganisation.
Einfach mit nach Hause nach Los Angeles nehmen, war allerdings nicht möglich. Die Familie brachte sie zunächst zum Tierarzt und schließlich ins Tierheim, damit ein Besitzer die Möglichkeit hatte, sie wiederzufinden.
Das Trio verlängerte sogar den Urlaub und wartete ab. Schließlich durften sie den Vierbeiner mitnehmen und kümmerten sich fortan um die ausgesetzte Hündin. Die Reise postete der Teenager auf TikTok, wo das Video bereits mehr als zwei Millionen Menschen sahen.
Mittlerweile lebt Kona mit den anderen Hunden in LA, hat endlich ein Für-Immer-Zuhause gefunden. Und vor allem Keira ist mehr als glücklich. "Jetzt schläft sie jede Nacht in meinem Bett."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/keira.bo.beira