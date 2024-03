Leute spielen bekanntes Trinkspiel, dann stiehlt dieser Golden Retriever allen die Show

Durch geschickten Einsatz seiner Zunge wurde Cabo zum Flip-Cup-Champion. © TikTok/allycecilia

Bei diesem Spiel macht ihm keiner was vor. Cabo ist so talentiert, dass er in einem viralen Video im Netz zur Hauptfigur wurde.

Auf dem TikTok-Kanal "allycecilia" sieht man den Golden Retriever, wie er zusammen mit ein paar Leuten jede Menge Spaß in der Küche hat.

Auf dem Küchentisch stehen Bierdosen und Plastikbecher. Die Feiernden spielen gerade Flip Cup, als Cabo hinzukommt und offensichtlich Teil des Geschehens sein möchte.

Als ein leerer Becher gerade in der Ecke des Tisches steht, sieht Cabo seine Chance gekommen und dreht ihn mit einer Zungenbewegung blitzschnell um - die Menge jubelt begeistert.

Als der Hund sein Glück erneut auf der anderen Seite des Tisches versucht, macht er dasselbe nochmal. Man sieht kaum, wie er den Becher berührt, als dieser trotzdem in die Luft fliegt, sich dreht und anschließend perfekt landet.