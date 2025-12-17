Lieb zu Kindern und Artgenossen: Junge Hündin mit Herz aus Gold sucht neue Familie

Bergheim - Vor kurzer Zeit nahm das Tierheim Bergheim mit Hündin Candy eine neue Bewohnerin bei sich auf, die nun auf der Suche nach einem passenden Zuhause ist. Lange wird die Vierbeinerin hoffentlich nicht in der Einrichtung bleiben, denn Candy ist ein wahrer Goldschatz.

Candy ist jung, verspielt und ein "echter Clown" - die Bergheimer Tierretter schwärmten in den höchsten Tönen von der Hundedame. © Tierheim Bergheim/Website

Auf ihrer Website schwärmten die Bergheimer Tierretter in den höchsten Tönen von ihrem Schützling, der ursprünglich aus Rumänien stammt und erst kürzlich ins Rheinland umsiedelte.

In ihrer ehemaligen Heimat war die anderthalb Jahre junge Herdeschutz-Mischlings-Hündin zwar in einen Autounfall verwickelt, bei dem sie eines ihrer Beine verlor, ihrer Lebensfreude tat der Schicksalsschlag aber glücklicherweise keinen Abbruch.

So wurde Candy von den Tierrettern als aufgeschlossene, verspielte und energiegeladene Hündin beschrieben, die es liebt, mit anderen Hunden zu toben und auch Menschen stets freundlich begegnet.

"Mit Kindern und Artgenossen kommt Candy sehr gut zurecht", erklärten die Tierheim-Mitarbeiter, die die Junghündin als "echten Clown" bezeichneten: "Wenn sie ihre '5 Minuten' hat, hüpft sie auf ihren drei Beinen wie ein fröhlicher Frosch durchs Leben."