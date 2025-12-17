Lieb zu Kindern und Artgenossen: Junge Hündin mit Herz aus Gold sucht neue Familie
Bergheim - Vor kurzer Zeit nahm das Tierheim Bergheim mit Hündin Candy eine neue Bewohnerin bei sich auf, die nun auf der Suche nach einem passenden Zuhause ist. Lange wird die Vierbeinerin hoffentlich nicht in der Einrichtung bleiben, denn Candy ist ein wahrer Goldschatz.
Auf ihrer Website schwärmten die Bergheimer Tierretter in den höchsten Tönen von ihrem Schützling, der ursprünglich aus Rumänien stammt und erst kürzlich ins Rheinland umsiedelte.
In ihrer ehemaligen Heimat war die anderthalb Jahre junge Herdeschutz-Mischlings-Hündin zwar in einen Autounfall verwickelt, bei dem sie eines ihrer Beine verlor, ihrer Lebensfreude tat der Schicksalsschlag aber glücklicherweise keinen Abbruch.
So wurde Candy von den Tierrettern als aufgeschlossene, verspielte und energiegeladene Hündin beschrieben, die es liebt, mit anderen Hunden zu toben und auch Menschen stets freundlich begegnet.
"Mit Kindern und Artgenossen kommt Candy sehr gut zurecht", erklärten die Tierheim-Mitarbeiter, die die Junghündin als "echten Clown" bezeichneten: "Wenn sie ihre '5 Minuten' hat, hüpft sie auf ihren drei Beinen wie ein fröhlicher Frosch durchs Leben."
Hündin Candy sucht ein liebevolles Zuhause
Für Candy suchen die Pfleger nach einem passenden Zuhause bei Menschen, die viel Geduld, Humor und Verständnis für ihre Eigenheiten mitbringen. Denn die Hündin ist einerseits zwar unglaublich herzlich (und sehr verfressen!), aber auch mal frech, stur und dickköpfig.
Eine Bleibe bei einer Familie, die eher ländlich wohnt und die Mischlingslady so nimmt, wie sie ist, wäre ideal für Candy. "Wer ihr dieses Zuhause schenkt, bekommt eine treue Begleiterin, die jeden Tag ein Lächeln auf die Gesichter ihrer Menschen zaubert", versprachen die Tierretter.
Wer die schöne Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Candy gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website