Lady hat kein einfaches Schicksal: Darum sucht die treue Schäferhündin ganz spezielle Menschen
Mainz - Für die treue und überaus loyale, etwa vier Jahre alte Schäferhündin Lady sucht das Tierheim in Mainz ganz spezielle Menschen.
Denn zum einen reagiere Lady gegenüber ihr Fremden zunächst sehr unsicher und skeptisch und zeige deutliches Abwehrverhalten, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims.
Deshalb sollten ihre neuen Halter auf jeden Fall bereits eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen, die Hündin lesen und ihr die nötige Sicherheit geben können. Ein ruhiges Zuhause ohne Kinder ist eine weitere Voraussetzung.
Den nötigen Maulkorb kenne Lady und trage ihn auch ohne Probleme. Und mit klarer, konsequenter Führung und genügend Zeit könne die Hündin an neue Situationen herangeführt werden.
Habe man erst einmal Ladys Vertrauen gewonnen, dann begegne sie ihren Menschen mit sehr viel Freundlichkeit, sei anhänglich und sensibel, heiß es auf der Webseite.
Leider hat die Hündin zudem auch gesundheitliche Probleme. Beide Ellbogen weisen starke Arthrose auf und sie leide unter einer beidseitigen Hüftdyplasie.
Im Tierheim führt man dies unter anderem auch darauf zurück, dass sie in ihrem bisherigen Leben wohl nie die benötigte medizinische Versorgung erhalten habe.
Lady sollte keine Treppen steigen oder längere Wanderungen unternehmen
Als Folge kann sie nur schlecht Treppen steigen und keine allzu langen Wanderungen unternehmen. Ihre Halter sollten also möglichst ebenerdig wohnen und mit ihr täglich mehrere kleine Spaziergänge machen.
Außerdem benötige sie verschiedene Schmerzmittel und sei regelmäßig in einer Physiotherapie. Man suche im Tierheim für sie also nicht nur ein endgültiges Zuhause, sondern auch eine liebevolle Pflegestelle. Allerdings wird auf der Webseite betont, dass die Kosten für Ladys orthopädische Versorgung übernommen werden.
Mit Artgenossen sei sie darüber hinaus nur bedingt verträglich. Zu einer Hündin werde sie keinesfalls vermittelt, ein ruhiger, souveräner und kastrierter Rüde sei allerdings denkbar. Stubenrein sei Lady im Übrigen und bleibe auch stundenweise alleine zu Hause.
Wer sich nun vorstellen kann, der "Hündin mit einem großen Herzen", wie es auf der Webseite heißt, ein neues Zuhause zu schenken, kann sich gerne mit dem Mainzer Tierheim über das Kontaktformular in Verbindung setzen.
Titelfoto: Tierschutzverein Mainz und Umgebung e. V.