Lady hat kein einfaches Schicksal: Darum sucht die treue Schäferhündin ganz spezielle Menschen

Mainz - Für die treue und überaus loyale, etwa vier Jahre alte Schäferhündin Lady sucht das Tierheim in Mainz ganz spezielle Menschen.

Lady benötigt Zeit, um Vertrauen zu fassen. Außerdem hat sie leider einige gesundheitliche Probleme. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e. V.

Denn zum einen reagiere Lady gegenüber ihr Fremden zunächst sehr unsicher und skeptisch und zeige deutliches Abwehrverhalten, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims.

Deshalb sollten ihre neuen Halter auf jeden Fall bereits eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen, die Hündin lesen und ihr die nötige Sicherheit geben können. Ein ruhiges Zuhause ohne Kinder ist eine weitere Voraussetzung.

Den nötigen Maulkorb kenne Lady und trage ihn auch ohne Probleme. Und mit klarer, konsequenter Führung und genügend Zeit könne die Hündin an neue Situationen herangeführt werden.

Habe man erst einmal Ladys Vertrauen gewonnen, dann begegne sie ihren Menschen mit sehr viel Freundlichkeit, sei anhänglich und sensibel, heiß es auf der Webseite.

Leider hat die Hündin zudem auch gesundheitliche Probleme. Beide Ellbogen weisen starke Arthrose auf und sie leide unter einer beidseitigen Hüftdyplasie.

Im Tierheim führt man dies unter anderem auch darauf zurück, dass sie in ihrem bisherigen Leben wohl nie die benötigte medizinische Versorgung erhalten habe.