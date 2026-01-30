Liebe Hündin verliert ihr Zuhause: "Solche Fälle sind immer besonders traurig"
Köln - Vor Kurzem zog mit Schäferhündin Hanni eine neue Bewohnerin im Tierheim Köln-Dellbrück ein, die ab sofort auf der Suche nach neuen Besitzern ist. Die Hundelady bringt dafür die besten Voraussetzungen mit.
Wie die Kölner Tierretter auf ihrer Website berichteten, schlug in Hannis Leben jüngst das Schicksal zu.
Denn nachdem die Vierbeinerin bislang glücklich und zufrieden bei ihrem Herrchen gelebt hatte, mussten sich die beiden nun für immer trennen, nachdem ihr Besitzer erkrankte und sich daher aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um seine Hündin kümmern konnte. Hanni kam daraufhin in die Obhut des Tierheims, wo die Pfleger sie, so gut es ging, auffingen.
"Solche Fälle sind immer besonders traurig", erklärten die Mitarbeiter, die hoffen, dass die 2012 geborene Fellnase möglichst schnell ein neues Zuhause findet und die Einrichtung bald wieder verlassen kann.
Von den Tierrettern wurde Hanni als "sehr liebe, brave und verschmuste Hündin" beschrieben, die ihren Menschen "einfach nur gefallen möchte" und ein ruhiges Plätzchen bei netten Hundefreunden sucht.
Liebe Schäferhündin sucht neue Besitzer: Hanni ist eine richtige "Zuckerpuppe"
Mit ihren 13 Jahren sei die Schäferhündin "natürlich keine Sportskanone mehr", wie die Tierretter potenzielle Interessenten vorab informierten. Zudem ließen die Mitarbeiter nicht unerwähnt, dass ihr Rücken leider - wie bei so vielen Schäferhunden - etwas krumm sei, während sie darüber hinaus ein Medikament gegen ihre Leberprobleme verabreicht bekommt.
Ihre Pfleger hofften, dass die "Zuckerpuppe" auf ihre alten Tage trotzdem nochmal eine liebevolle Bleibe findet - im Idealfall ein ebenerdiges Zuhause.
Wer die liebe Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Hanni gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website