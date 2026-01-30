Liebe Hündin verliert ihr Zuhause: "Solche Fälle sind immer besonders traurig"

Köln - Vor Kurzem zog mit Schäferhündin Hanni eine neue Bewohnerin im Tierheim Köln-Dellbrück ein, die ab sofort auf der Suche nach neuen Besitzern ist. Die Hundelady bringt dafür die besten Voraussetzungen mit.

Die liebe und verschmuste Schäferhündin ist auf der Suche nach neuen Besitzern. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Kölner Tierretter auf ihrer Website berichteten, schlug in Hannis Leben jüngst das Schicksal zu.

Denn nachdem die Vierbeinerin bislang glücklich und zufrieden bei ihrem Herrchen gelebt hatte, mussten sich die beiden nun für immer trennen, nachdem ihr Besitzer erkrankte und sich daher aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um seine Hündin kümmern konnte. Hanni kam daraufhin in die Obhut des Tierheims, wo die Pfleger sie, so gut es ging, auffingen.

"Solche Fälle sind immer besonders traurig", erklärten die Mitarbeiter, die hoffen, dass die 2012 geborene Fellnase möglichst schnell ein neues Zuhause findet und die Einrichtung bald wieder verlassen kann.

Von den Tierrettern wurde Hanni als "sehr liebe, brave und verschmuste Hündin" beschrieben, die ihren Menschen "einfach nur gefallen möchte" und ein ruhiges Plätzchen bei netten Hundefreunden sucht.