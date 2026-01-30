Hunde fliegen First Class: Was sie dann tun, lässt Herzen schmelzen

Netz - Liebe auf den ersten Flug : Zwei Hunde sorgen hoch über den Wolken für einen besonderen Höhepunkt bei den Fluggästen.

So süß! Nach nur wenigen Minuten tauschen die Fellnasen feuchte Küsse aus. © Bildmontage: Screenshots/rockypollak/Instagram

Ein Instagram-Video von @rockypollak zeigt die zwei Vierbeiner in der ersten Reihe auf dem Boden der Maschine sitzend. Zunächst schauten beide neugierig in den Gang, dann einander tief in die Augen.

Kurz darauf begann dann das tierische Beschnuppern, völlig unbeeindruckt vom Trubel um sie herum. Doch dabei blieb es nicht: Schon bald wurde aus dem tierischen Austausch ein regelrechter Liebesmoment.

Die Hunde schleckten sich ab und gaben sich Küsse. Damit brachten sie nicht nur die Passagiere, sondern auch das Internet zum Schmelzen.

Die Community ist begeistert von den Fellnasen. Der Clip sammelte bereits rund 850.000 Aufrufe, bekam über 59.000 Likes. In den Kommentaren steht unter anderem: "Die knutschen einfach da unten. So süß!" oder "Dafür würde ich extra einen Flug buchen."