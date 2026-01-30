Erst süß, dann zu anstrengend und abgeschoben: Gibt es für Zwergspitz Coco noch ein Happy End?

Frankfurt am Main - Weil er niedlich war, wurde er angeschafft, weil er Zeit und Zuwendung brauchte, wurde er wieder abgegeben. Jetzt sucht der junge Pomeranian Coco endlich ein liebevolles Zuhause.

Zwergspitz-Rüde Coco ist am 7. Juli 2025 geboren und damit gerade sechs Monate alt. © Tierheim Frankfurt

Coco ist klein, flauschig und gerade einmal wenige Monate alt. Eigenschaften, die ihn für viele Menschen unwiderstehlich machen. Doch genau diese Niedlichkeit wurde ihm zum Verhängnis.

Wie das Frankfurter Tierheim mitteilt, wurde der Zwergspitz aus "Zeitmangel" abgegeben.

Dahinter verbirgt sich ein bekanntes Muster: Ein Welpe wird angeschafft, weil er süß ist und Freude verspricht. Erst später wird klar, dass auch ein kleiner Hund keine Dekoration ist, sondern ein Lebewesen mit Ansprüchen.

Hunde wie Coco werden unterschätzt, weil sie handlich und dadurch pflegeleicht wirken.

Dabei unterscheiden sich ihre Bedürfnisse kaum von denen größerer Rassen: Sie brauchen Bewegung, Beschäftigung, klare Regeln und vor allem Zeit. Wer einen Hund nur als Begleiter für kurze Momente oder als modisches Accessoire betrachtet, wird diesen Anforderungen nicht gerecht.