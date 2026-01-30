Erst süß, dann zu anstrengend und abgeschoben: Gibt es für Zwergspitz Coco noch ein Happy End?
Frankfurt am Main - Weil er niedlich war, wurde er angeschafft, weil er Zeit und Zuwendung brauchte, wurde er wieder abgegeben. Jetzt sucht der junge Pomeranian Coco endlich ein liebevolles Zuhause.
Coco ist klein, flauschig und gerade einmal wenige Monate alt. Eigenschaften, die ihn für viele Menschen unwiderstehlich machen. Doch genau diese Niedlichkeit wurde ihm zum Verhängnis.
Wie das Frankfurter Tierheim mitteilt, wurde der Zwergspitz aus "Zeitmangel" abgegeben.
Dahinter verbirgt sich ein bekanntes Muster: Ein Welpe wird angeschafft, weil er süß ist und Freude verspricht. Erst später wird klar, dass auch ein kleiner Hund keine Dekoration ist, sondern ein Lebewesen mit Ansprüchen.
Hunde wie Coco werden unterschätzt, weil sie handlich und dadurch pflegeleicht wirken.
Dabei unterscheiden sich ihre Bedürfnisse kaum von denen größerer Rassen: Sie brauchen Bewegung, Beschäftigung, klare Regeln und vor allem Zeit. Wer einen Hund nur als Begleiter für kurze Momente oder als modisches Accessoire betrachtet, wird diesen Anforderungen nicht gerecht.
Pomeranian-Rüde Coco muss das Hunde-ABC erst noch kennenlernen
Coco zeigt im Tierheim, wie viel Potenzial in ihm steckt. Er geht gerne spazieren, läuft gut an der Leine und versteht sich mit anderen Vierbeinern.
Gleichzeitig ist er, wie viele Junghunde, noch nicht stubenrein und kann nicht lange allein bleiben.
Seine Erziehung erfordert Geduld und Konsequenz. Gerade in Mehrfamilienhäusern kann sein rassetypisches Bellen zudem zur Herausforderung werden. Ein Umstand, der vor der Anschaffung unbedingt bedacht werden muss.
Nur wer bereit ist, Coco ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, sollte eine Adoption in Betracht ziehen, erklärt das Tierasyl.
Dazu gehört, ihn geistig und körperlich auszulasten und ihm feste Ruhezeiten zuzugestehen. Auch Kinder im Haushalt müssen lernen, dass ein Hund kein Spielzeug ist.
Wer kann Coco ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main hoffe nun darauf, dass der verschmuste Coco endlich ein beständiges Zuhause findet, aus dem er nicht schon wieder ausziehen muss.
Interessenten, die der Fellnase einen sicheren Hafen bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt