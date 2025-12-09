Liebenswert, bescheiden und vom Schicksal hart getroffen: Kosmo verdient ein Happy End!
Kassel - Er ist einer der ältesten Bewohner der "Wau-Mau-Insel" in Kassel und eines der größten Sorgenkinder. Trotz gesundheitlicher Probleme soll Kosmo seinen Lebensabend nicht im Tierheim verbringen, sondern in einer Familie.
Liebenswert, bescheiden und sehr sensibel: So wird der kleine Hund, der aus dem Partnertierheim im rumänischen Brasov übernommen wurde, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschrieben.
In seiner alten Heimat war der Vierbeiner einfach ausgesetzt, aber glücklicherweise dann im "Victory Shelter" aufgenommen und versorgt worden.
Das Schicksal schien sich für ihn zu wenden, als er das Glück hatte, nach wenigen Wochen "das Herz einer ganz lieben Tierfreundin zu erobern", so das Tierheim. Demnach hatte Kosmo sogar eine "tolle Zeit in Gesellschaft einer netten Hundedame und einer Besitzerin, die alles für den kleinen Kerl tat".
Das vermeintliche Happy End wurde von einem schweren Schicksalsschlag plötzlich zerstört.
Die Besitzerin erkrankte laut dem Tierheim schwer und verstarb kurz darauf unerwartet im Krankenhaus. Da die Frau alleinstehend war, gab es niemand mehr, der Kosmo übernehmen konnte. Er musste zurück zur "Wau-Mau-Insel".
Mischling Kosmo leidet an Demenz, hat seine Lebensfreude aber noch längst nicht verloren
Der 28 Zentimeter große und sechs Kilogramm schwere Mischling, der 2010 geborgen wurde, zeigt inzwischen deutliche Anzeichen seines Alters.
Er schläft und ruht viel, was für Senioren natürlich absolut normal ist. Sorgen bereitet etwas anderes, das die Suche nach einem Zuhause erschwert.
Sei er bei der ersten Vermittlung bereits "etwas tüddelig" gewesen, zeige er inzwischen deutliche Anzeichen einer voranschreitenden Demenz.
Er lebe "in seiner ganz eigenen Welt". Selbst seine geliebten Spaziergänge sind demnach nur schwer absolvierbar, da Kosmo dazu neige, "ständig im Kreis zu laufen". "Am wohlsten fühlt er sich, wenn er im Garten auf der Wiese seine Runden drehen kann und mal hier und mal da schnuppert. Ein richtiges Ziel haben seine Ausflüge in die Natur eher nicht."
Kosmo ist sehr gut verträglich mit Artgenossen - ungeachtet, ob es sich bei diesen um Rüden oder Hündinnen handelt. Die Größe spielt ebenfalls keinerlei Rolle. Auch zeigt er noch Lebensfreude, wenn er seine Momente hat und dann "mit zaghaften Bocksprüngen durch den Garten" galoppiere. Sämtliche Medikamente, die er dringend benötigt, nimmt er problemlos ein.
Gesucht wird dringend ein Gnadenbrotplatz, wo man ihn so aufnimmt und liebt, wie er ist: eigenwillig und tüddelig, aber einfach liebenswert! Interessenten können sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder über das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel (2)