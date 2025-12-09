Liebenswert, bescheiden und vom Schicksal hart getroffen: Kosmo verdient ein Happy End!

Er ist einer der ältesten Bewohner der "Wau-Mau-Insel" in Kassel und eines der Sorgenkinder. Seinen Lebensabend soll Kosmo dennoch nicht im Tierheim verbringen.

Kassel - Er ist einer der ältesten Bewohner der "Wau-Mau-Insel" in Kassel und eines der größten Sorgenkinder. Trotz gesundheitlicher Probleme soll Kosmo seinen Lebensabend nicht im Tierheim verbringen, sondern in einer Familie.

Kosmo ist ein liebenswerter Senior, der dringend ein Für-immer-Zuhause sucht, in dem seine gesundheitlichen Beschwerden kein Problem sind. © Tierheim Wau-Mau-Insel Liebenswert, bescheiden und sehr sensibel: So wird der kleine Hund, der aus dem Partnertierheim im rumänischen Brasov übernommen wurde, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschrieben. In seiner alten Heimat war der Vierbeiner einfach ausgesetzt, aber glücklicherweise dann im "Victory Shelter" aufgenommen und versorgt worden. Das Schicksal schien sich für ihn zu wenden, als er das Glück hatte, nach wenigen Wochen "das Herz einer ganz lieben Tierfreundin zu erobern", so das Tierheim. Demnach hatte Kosmo sogar eine "tolle Zeit in Gesellschaft einer netten Hundedame und einer Besitzerin, die alles für den kleinen Kerl tat". Das vermeintliche Happy End wurde von einem schweren Schicksalsschlag plötzlich zerstört. Die Besitzerin erkrankte laut dem Tierheim schwer und verstarb kurz darauf unerwartet im Krankenhaus. Da die Frau alleinstehend war, gab es niemand mehr, der Kosmo übernehmen konnte. Er musste zurück zur "Wau-Mau-Insel".

Mischling Kosmo leidet an Demenz, hat seine Lebensfreude aber noch längst nicht verloren