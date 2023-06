Lieferant wird von Hund attackiert: Als er danach an sich herunter schaut, bekommt er einen Schock!

USA - Ein Postbote wird von einem Hund attackiert und rennt schreiend davon - ein Bild, welches es schon unzählige Male in verschiedensten Cartoons zu sehen gab. Nun wurde eine derartige Szene für einen Amazon-Lieferanten zur bitteren Realität.

Panisch rannte Rjay vor dem Hund davon! © TikTok/Screenshot/og_rjay

In einem Video (siehe unten), welches Rjay seither auf seinem TikTok-Account veröffentlichte, ist genau dieser gruselige Moment zu sehen: Er steigt aus einem Fahrzeug, geht auf ein Haus zu und rennt kurz darauf um sein Leben.

Und als wäre dieser Schock nicht schon schlimm genug, folgen anschließend noch zwei Bilder von seiner Hand. Tatsächlich hat Rjay bei der Flucht vor dem Vierbeiner einen Teil seines kleinen Fingers verloren!

In weiteren Update-Videos erklärte er dann, was genau passiert war.

So sei er aus dem Lieferwagen gestiegen und habe direkt gemerkt, dass ein freilaufender Hund auf ihn zukam. Sofort sei er einige Schritte zurückgestolpert – und prompt von einem zweiten Hund angesprungen worden.

Voller Schock sei er daraufhin losgerannt und habe versucht, so viel Abstand zwischen ihn und das Tier zu bringen, wie nur möglich. Als er sich endlich in Sicherheit befand, habe er an sich heruntergeschaut und direkt den nächsten Schock bekommen.