Lillie kam nach ihrem ersten Geburtstag ins Tierheim: Ist ihr Glück schon vorbei?
Berlin - Lillie (1) hatte in ihrem jungen Leben bisher nicht viel Glück: Nur eine Woche nach ihrem ersten Geburtstag kam die Staffordshire-Terrier-Mix-Dame ins Berliner Tierheim. Dabei wünscht sich die Hündin nur ein liebevolles Zuhause, in dem sie endlich ankommen darf.
Derzeit lebt Lillie auf einer privaten Pflegestelle und beweist dort, dass sie ein echtes Energiebündel mit Persönlichkeit ist.
Die junge Hündin liebt es, Neues zu entdecken, zu spielen und zu schmusen – hat aber auch ihren eigenen Kopf und testet ihre Grenzen gerne aus. Kein Wunder, schließlich steckt Lillie mitten in der Hunde-Pubertät!
Doch wer ihr mit Geduld, Konsequenz und viel Liebe begegnet, dem zeigt die Mischlingshündin ihr großes Herz.
Unbekannten Menschen gegenüber verhält sich Lillie anfangs etwas vorsichtig. Ein bisschen Zeit braucht sie, um Vertrauen zu fassen. Doch ist die Vierbeinerin einmal richtig aufgetaut, sucht sie Nähe und genießt Streicheleinheiten.
Ihre Artgenossen dürfen für Lillie allerdings gerne lieber auf Abstand bleiben. Schnell wittert die Hundedame eine Bedrohung ihrer Ressourcen und ist darauf bedacht, diese zu verteidigen.
Mit anderen Worten: In ihrem zukünftigen Zuhause wäre Lillie am liebsten die Einzelprinzessin. Am wohlsten fühlt sie sich in einem ruhigen Umfeld, am besten außerhalb der Großstadt.
Stubenrein ist der Staffordshire-Terrier-Mix bereits, kurze Phasen allein zu Hause sind ebenfalls kein Problem. Trotzdem braucht die temperamentvolle Hündin ausreichend körperliche Auslastung und geistige Beschäftigung, damit keine Langeweile aufkommt.
Ihre erste Läufigkeit hat sie bereits hinter sich, auch gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Futtermittelunverträglichkeiten sind nicht bekannt. Zu ihrem Glück fehlt Lillie eigentlich nur noch eines: ein liebevolles Zuhause, in dem sie sich sicher fühlen kann und in dem sie liebevoll gefördert wird.
Du willst Lillie kennenlernen? Dann melde Dich über das Online-Formular des Tierheims Berlin oder direkt unter 030 / 76 888 220 beim "Lassie-Haus"-Team.
Titelfoto: Tierheim Berlin