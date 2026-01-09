Illegaler Welpen-Verkauf aufgedeckt: Polizei findet Malteser-Babys in Fußraum von Auto

Würzburg - Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in Würzburg verhindert, dass zwei drei bis vier Wochen alte Welpen aus einem Auto heraus illegal verkauft wurden.

Die Polizei fand die beiden Malteser in einem Karton im Fußraum des Autos, aus dem heraus sie verkauft werden sollten. (Symbolbild) © 123rf/angelineache

Die Kleinen seien in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen und befinden sich nun im Tierheim in Würzburg.

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag berichtete, hatte der Zeuge am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Würzburger Innenstadt beobachtet, wie offenbar auf einem Parkplatz die Welpen zum Verkauf angeboten wurden.

Nachdem der Mann die Polizei verständigt hatte, nahm sich die Besatzung eines Streifenwagens der Sache an.

Bei der Kontrolle des betroffenen Fahrzeugs fanden die Beamten in einem Karton im Fußraum die beiden kleinen Malteser-Welpen.